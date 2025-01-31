Хербст: Экономические шаги Трампа не остановят Путина

Экономическое давление на Россию не поможет президенту США Дональду Трампу заключить мирную сделку по Украине за 6 месяцев.

Об этом экс-посол США на Украине Джон Хербст, который сейчас входит в правление признанного нежелательным в России Atlantic Council, заявил в интервью украинскому 24 каналу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не уверен, что только экономические шаги, даже сильные, могут убедить Путина прекратить свою агрессию. Мы знаем, что экономика России в трудном состоянии, но никто не может сказать с уверенностью, что катастрофу мы увидим в течение этого года. Наверное, экономические шаги недостаточны, чтобы прекратить эту войну за 6 месяцев. Путин хочет взять еще украинские территории и принудить украинские войска выйти из Курской области, и он не хочет начинать переговоры до этого и вести их на уровне идей Трампа, которые включают ограничения на российскую агрессию в Украине», – сказал Хербст.

Он надеется, что уже через месяц-два Трамп начнет продолжать политику своего предшественника – снабжать Украину оружием. Признаки этого дипломат-русофоб увидел в «резкой критике» президентом США своего российского коллеги и в том, что он назвал Россию противником. Хербст напомнил, что за прошлый год Трамп дважды встретился с утратившим легитимность президентом Украины Владимиром Зеленским, а с Владимиром Путиным не общался 4 года.