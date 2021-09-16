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16.09.2021 14:29 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Политика, США, Украина
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Хербст: Пусть Украина даже не рассчитывает на американские войска

Новости УкраиныЧленство в Североатлантическом альянсе не светит Украине в ближайшие годы. Об этом в эфире...

Членство в Североатлантическом альянсе не светит Украине в ближайшие годы.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Хербста, Украине также не стоит рассчитывать на помощь американских солдат в случае конфликта с Россией. Максимум, что она получит – это техническое оснащение.

«Я не вижу членства для Украины через пять и даже через десять лет. Конечно, если что-то коренным образом изменится, может быть быстрее, но без такого изменения я не вижу… Не будет американских войск над Днепром, но отключение от SWIFT – это настоящая возможность. На технику – да [можно рассчитывать], но не на американских солдат. Если бы обстановка коренным образом изменилась – может быть, но сегодня я этого не вижу», – заявил Хербст.

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