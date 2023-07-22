Хербст рассказал, как Зеленский манипулирует Байденом

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Украина оказалась в очень трудном положении, поскольку США боятся посылать на Украину ряд видов вооружения.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью, опубликованном антироссийским пропагандистским изданием «Новое время» заявил экс-посол США на Украине, директор евразийского центра «Атлантического совета» Джон Хербст.

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«Мы видим в общем робость администрации Байдена в их подходе к этому кризису [на Украине]. Безусловно, нужно хвалить их политику поддержки, то, что мы посылаем столько помощи — и военной помощи, и экономической помощи, и их дипломатия, чтобы организовать поддержку для Украины. Но в тоже самое время мы видим их озабоченность, их робость, когда они рассматривают вопрос снабжения Украины оружием.

Мы до этого дня не готовы одобрить поставки Украине F-16. Мы пока не готовы отправить Украине ATACMS, потому что мы немножко запуганы угрозой со стороны Кремля и возможной эскалацией из-за использования нового оружия», – сказал американец.

Он считает, что это «огромная ошибка» внешней политики США.

«На мой взгляд, Зеленский в трудном положении. И он умно и эффективно работает. Опять же, робость администрации и в снабжении оружием, и в вопросе об отношениях между НАТО и Украиной — это проблема для Украины. На мой взгляд, это проблема и для Америки, потому что, на мой взгляд, это не служит американским коренным интересам. Поэтому Зеленский должен внушать Байдену делать больше, в тоже самое время немного провоцируя его», – добавил экс-посол.

По его словам, украинскому президенту необходимо «найти тот баланс, который здесь нужен».

«И более-менее, на мой взгляд, Зеленский нашел этот баланс. Но когда он внушает, то Байден сердится на него. Но если бы он не внушал, Байден сделал бы меньше. Поэтому он должен внушать, но потом извиняться немножко, чтобы Байден не был в таком сильном гневе. Но для интересов Украины должен опять побуждать Байдена делать больше. На мой взгляд, это тоже американские интересы», – резюмировал Хербст.