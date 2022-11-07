Хербст: США не готовы дать Украине гарантии безопасности

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Новости Украины

В Соединенных Штатах не пришли к мнению поставлять все оружие, которое просит киевский режим.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», экс-посол США на Украине Джон Хербст, отвечая на вопрос, какие международные гарантии безопасности от России может получить Украина.

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«Мне кажется, что сегодня США не готовы дать свою сильную гарантию Украине. Сегодня Вашингтон не готов. Но думаю, что сейчас в Вашингтоне они приходят (пока не пришли) к необходимости посылать Украине все нужное оружие, чтобы было бы очень опасно для России еще раз напасть на Украину. Думаю, что, может быть, через год, два, три года Америка будет готова дать гарантию. Потому что, по моему мнению, без гарантий Америки Украина не получит то, что Украина хочет», – сказал Хербст киевскому журналу «Новое время».

Он согласился с аналитиками, которые опасаются, что наращивание поставок оружия Украине может привести к непредсказуемой реакции России.

«Охарактеризую политику администрации [США] в этой войне: «Мы даем громадную помощь. И без этой помощи Украина не смогла бы хорошо защищаться от российской агрессии». Но я не считаю нашу политику сильной, потому что мы часто отказываем в украинских просьбах оружия именно потому, что мы слишком много заботимся о российской реакции. Безусловно, мы должны думать об этом. Но иногда мы не посылали то, что нужно, потому что немножко побоялись российской реакции. Мы говорили о возможной Третьей мировой войне, и это слабость. Нехорошо, как сверхдержаве, показывать слабость», – резюмировал дипломат.