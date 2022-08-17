Хербст: Украина должна победить на поле боя. Это интерес США

17.08.2022  12:44 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, США, Украина
Новости Украины

В интересах США, чтобы Украина победила Россию в войне. Для этого нужно поставлять все больше Киеву современного и дальнобойного оружия.

Об этом в эфире телеканала «Интер» заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В интересах США, чтобы Украина победила Россию в войне. Для этого нужно поставлять все...

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«Если речь идет о кремлевской военной агрессии против Украины, то это не вопрос дипломатии, это вопрос победы Украины на поле битвы. И для этого нам нужно вам послать больше и более передовое оружие», – сказал экс-посол.

«Украинцы воюют очень хорошо и получают от Запада и, безусловно, от Америки, оружие. Мы посылаем много, но, на мой взгляд, мы должны посылать еще. Это служит не только украинским интересам, но и американским», – заявил Хербст.

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