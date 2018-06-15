15.06.2018, Москва, Елена Острякова

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Хербст устроил мовосрач в эфире российского канала

Бывший посол на Украине Джон Хербст трижды пытался исправить ведущую телеканала «Россия-1» Ольгу Скабееву, которая задала ему вопрос, используя словосочетание «на Украине».

«В Украине. «На Украине» – это выражение российского империализма. Говорите «в Украине», пожалуйста», – сказал Хербст.

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Он также заявил, что в 2014 году на Донбассе произошло «вторжение Красной армии».

Ситуацию прокомментировал депутат Госдумы РФ Вячеслав Никонов.

«Американские правители берутся править русскую грамматику. Вы сказали «на Украине», использовав нормы литературного языка, он сказал, что так нельзя говорить. Американские филологи уже учат нас, как говорить по-русски. Это сильно», – отметил Никонов.