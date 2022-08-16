Хербст: В США есть согласные на «заморозку» конфликта, но русская армия наступает

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Новости Украины

Ряд лидеров Запада и некоторые силы в США согласились бы на предложение России о заморозке конфликта вокруг Украины. Однако русская армия продолжает наступление.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы Путин предложил это, наверное, многие, скажем, в Италии, во Франции, в Германии одобрили бы это и сказали, что нужно вести переговоры именно на этой базе. И будут такие тоже у нас, в Америке. Но я думаю, что администрация Байдена на это не пойдет с точки зрения, что, если Россия займет еще территорию, которую они не занимали год назад, то санкции останутся. И, на мой взгляд, это не будет приемлемо для Путина», – заявил Хербст.

Тем временем, русская армия продолжает наступление на южном направлении. В частности, освобожден важный населенный пункт в Херсонской области – поселок Александровка, сообщает военкор Эмиль Тимашев. По его словам, контроль над Александровкой открывает дорогу на Николаев.

Бывшая депутат из Николаева, глава Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер подтверждает интенсификацию боевых действий.

«Затишье прошлой недели сменилось ожесточением обстрелов промзон в Николаеве. Опять зазвучали взрывы в районе ЮТЗ, в Зайчевском и в районе Новозаводской… Конечно, взрыв обсуждений в местных пабликах вызвала новость о создании в Снигиревке ВГА и назначение туда руководителем николаевца Юрия Барбашова. Он сам николаевский, его знают многие, и все понимают – назначение в Снигиревку Барбашова – признак того, что Россия приходит в Николаевскую область. Навсегда».