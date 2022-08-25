Хербст: «Военная помощь Украине – это не подарки, а самозащита США»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Оказывая военную и финансовую помощь Киеву, США стараются не столько помочь Украине, сколько защитить собственные геополитические интересы на постсоветском пространстве.

Об этом в интервью «Ukrlife» рассказал бывший посол США на Украине Джон Хербст, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Нужно объяснить американскому народу и народам Запада об опасности кремлевской внешней политики. Сейчас многие у нас, я бы сказал подавляющее большинство у нас, говорит об агрессии Кремля против Украины как об украинской проблеме. Но это не только украинская проблема. Это проблема для Запада вообще. Я сказал бы даже для мира вообще. Но хоть мы говорим о Западе сейчас, цель путинской политики – это не только диктовать в Украине. Это диктовать во всех странах бывшего СССР и тоже оказать влияние, сильное влияние во всех странах бывшего Варшавского договора. И когда речь идёт об этом, речь идёт о многих членах НАТО. Цель Путина – ослабить или даже разрушить НАТО и Евросоюз. То, что он ведёт войну чтобы достичь своих целей, это громадная угроза американским жизненным интересам», – сказал американский дипломат.

Он также отметил, что помощь Украине – это не подарок, а защита интересов США руками украинцев.

«Поэтому, когда мы посылаем Украине 40 миллиардов долларов, это не подарки для Украины. Конечно, это помогает Украине. Но это также служит американским интересам и западным интересам. Это иногда кто-то в администрации Байдена говорит об этом косвенно. Но это должно быть то, что они говорят во всякий момент, когда они объясняют свою политику в отношении российской войны в Украине. Но мы этого не видим. Поэтому наши цели – это помочь Украине победить Путина, и всё», – сказал считает экс-посол.

Дипломат прямо указал на то, что главная угроза для Запада и его интересов – это конкретно президент РФ Владимир Путин.

«Конечно есть дискуссия об этом у нас. Безусловно это важный предмет, и большинство в нашей политике понимают, что Путин ведёт агрессию против Украины, и политику, которая угрожает американским интересам. Не все понимают с такой чёткостью, с которой я описал эту проблему. Но все понимают, что нужно противиться этой политике. Есть, конечно, учёные, которые в этом не разбираются, но все-таки они дают свой вклад в эти дискуссии, и мы можем справиться с ними, пока их влияние небольшое», – высказался Хербст.

<iframe src=”https://vk.com/video_ext.php?oid=-66772954&id=456241516&hash=2512b42581766dc6″ width=”725″ height=”408″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”1″ allow=”autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture”></iframe>