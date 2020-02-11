11.02.2020, Киев, Михаил Рябов

Делегация комитета Верховной рады по вопросам «деоккупации и интеграции» прибыла сегодня в Херсон с двухдневным визитом. Поскольку в программе значилось посещение объектов Северо-Крымского канала, осевшие в Киеве меджлисовцы заранее объявили об «угрозе» зрады – якобы, прибывшие из столицы депутаты готовят возобновление подачи на российский полуостров. Парламентарии от возможности отмены водной блокады тут же открестились в угоду экстремистам.

Между тем, от перекрытия воды по Северо-Крымскому каналу страдают не только степные районы полуострова, но и часть фермерских хозяйств Херсонской области. Экономическая ситуация в регионе вызывает недовольство местных жителей, рассказал «ПолитНавигатору» экс-депутат Верховной рады от Херсонщины Алексей Журавко.

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«Настроения в Херсоне и Херсонской области очень негативные. Это связано с бедностью, коррупцией, растет бандитизм, воровство. Одним словом, народ негодует. По людям это заметно – нервные, конфликты в общественном транспорте, детей по вечерам стараются не выпускать на улицу.

Украинские власти замалчивают и скрывают проблему. Ведь после перекрытия канала во многих селах наблюдается дефицит воды. В этом можно убедиться, проехавшись по районам. Питьевой воды здесь не хватает, колодцы в некоторых селах пустые. Если они откроют воду и отремонтируют весь канал и дренажную систему, это благоприятно скажется на Херсонской области. Это поможет отдаленным от Херсона селам.

Но, к сожалению, Зеленский идет на поводу у идиотов. И рано или поздно это закончится для него плохо. Херсон восстанет. Херсон будет требовать отделения от центральной власти Украины», – сказал Журавко.