11.06.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Крым, Россия, Украина, Херсон
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Херсон будет возвращен в состав России за три дня


В случае, если Россия решит провести операцию в Херсонской области и взять под контроль Северо-Крымский канал, Москва будет действовать молниеносно, и процесс воссоединения с отторгнутыми украинскими сепаратистами землями исторической Новороссии займет максимум три дня.

Об этом в эфире телеканала «Общественное Крым» заявил украинский военный эксперт Михаил Самусь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, у Украины нет шансов этому противостоять, если ответные действия не будут приниматься в течение считанных минут.

«На самом деле, современный военный конфликт, он будет отличаться от того, что мы видели даже в 14-м году. Я имею в виду, что Россия будет действовать абсолютно иным образом. И как раз характеристика того конфликта или той операции, которую будет проводить Россия против Украины на юге и востоке, то есть, на южном стратегическом направлении для России, она будет фактически молниеносной. Это будет такой блицкриг, который будет продолжаться, возможно, одни-двое-трое суток максимум.

Потому, в принципе, недоукомплектование частей во всех Вооруженных Силах не будет влиять на то, как отреагирует украинская армия, флот, авиация и так далее. Главное – это системность. Если украинская армия сейчас может себя представить и действовать, как разведывательно-ударный комплекс, то есть, мгновенно определять угрозу, молниеносно определять координаты целей, мгновенно передавать команды, принимать решения и за несколько минут реагировать, тогда у нас есть шанс противодействовать. Если же мы будем мыслить такими понятиями Второй мировой войны, Холодной войны, когда месяц на мобилизацию и так далее, тогда шансы у нас незначительны в противостоянии», – заявил Самусь.

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