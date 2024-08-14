«Херсон и Запорожье наши, но уже обречены» – в Киеве ждут поражения от затяжной войны

Вадим Москаленко.  
14.08.2024 16:42
  (Мск) , Киев
Просмотров: 729
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Курск, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина


Набег ВСУ на Курскую область сорвал возможность начала мирных переговоров и обрёк Украину на поражение в затяжной войне с более сильным противником.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил политолог Андрей Вигиринский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Набег ВСУ на Курскую область сорвал возможность начала мирных переговоров и обрёк Украину на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«В реальности они [Россия] сегодня имеют наступательный потенциал. Они имеют 700 предприятий в сфере ВПК и около 4 миллионов сотрудников, в нём задействованных. У нас в целом официально занятых до 22 года было около 9-10 миллионов.

Их страна является не только сильным противником, но и экономикой, которая производит вооружение. Не важно, качественное, или нет. Штампуют в достаточном количестве. Имеют финансовый ресурс.

А что у нас будет через пять лет? Какая у нас инфляция, какая промышленность? И тогда мы понимаем, чего ожидать в среднесрочной и долгосрочной перспективе в экономике, финансах, военной мощи, и так далее», – сказал Вигиринский.

Он подчеркнул, что в последние месяцы Россия и Коллективный Запад обсуждали возможность переговоров – по крайней мере двигались в направлении прекращения огня. И через несколько месяцев, после подготовки общественного мнения, уже могли бы начаться какие-то переговоры.

«Но сейчас это всё прекращено. Всё. Остаётся только вопрос, связанный с войной. И цели уже определены. Путин определил цели для своих подчинённых – вытеснить войска, обеспечить безопасность, достичь целей [СВО], среди которых ещё Херсонская и Запорожская области. К счастью, эти цели пока статичны», – подытожил эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть