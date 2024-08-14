«Херсон и Запорожье наши, но уже обречены» – в Киеве ждут поражения от затяжной войны

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Набег ВСУ на Курскую область сорвал возможность начала мирных переговоров и обрёк Украину на поражение в затяжной войне с более сильным противником.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил политолог Андрей Вигиринский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В реальности они [Россия] сегодня имеют наступательный потенциал. Они имеют 700 предприятий в сфере ВПК и около 4 миллионов сотрудников, в нём задействованных. У нас в целом официально занятых до 22 года было около 9-10 миллионов. Их страна является не только сильным противником, но и экономикой, которая производит вооружение. Не важно, качественное, или нет. Штампуют в достаточном количестве. Имеют финансовый ресурс. А что у нас будет через пять лет? Какая у нас инфляция, какая промышленность? И тогда мы понимаем, чего ожидать в среднесрочной и долгосрочной перспективе в экономике, финансах, военной мощи, и так далее», – сказал Вигиринский.

Он подчеркнул, что в последние месяцы Россия и Коллективный Запад обсуждали возможность переговоров – по крайней мере двигались в направлении прекращения огня. И через несколько месяцев, после подготовки общественного мнения, уже могли бы начаться какие-то переговоры.

«Но сейчас это всё прекращено. Всё. Остаётся только вопрос, связанный с войной. И цели уже определены. Путин определил цели для своих подчинённых – вытеснить войска, обеспечить безопасность, достичь целей [СВО], среди которых ещё Херсонская и Запорожская области. К счастью, эти цели пока статичны», – подытожил эксперт.