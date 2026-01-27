Херсон и Запорожье вычеркнули из «peace deal» – но будет не договор, а война – Коц

Несмотря на то, что о Херсоне и Запорожье упоминается все меньше, а в рамках переговорного процесса с Украиной о них вообще публично молчат, это не значит, что мирная сделка будет заключена в ближайшее время. России придется воевать еще тяжело и долго, несмотря на то, что ее переговорщики встречаются с украинскими и американскими.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нет у меня ответа на вопрос, куда из «пис дила» (из мирной сделки) исчезла Херсонская и Запорожская область. Ну, вероятно, это рассматривается как некий компромисс как некая наша уступка. При этом мы понимаем, что всё равно, все эти переговоры ведутся, и каждый из членов переговорной группы прекрасно понимает, что никакого «пис дила» сейчас не будет достигнуто, не может быть его достигнуто, потому что нет этих точек соприкосновения, и нет пока нашей силовой позиции, с которой мы бы диктовали», – отметил он.