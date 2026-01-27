Херсон и Запорожье вычеркнули из «peace deal» – но будет не договор, а война – Коц

Анатолий Лапин.  
27.01.2026 18:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1217
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запорожье, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Сюжет дня, Украина, Херсон


Несмотря на то, что о Херсоне и Запорожье упоминается все меньше, а в рамках переговорного процесса с Украиной о них вообще публично молчат, это не значит, что мирная сделка будет заключена в ближайшее время. России придется воевать еще тяжело и долго, несмотря на то, что ее переговорщики встречаются с украинскими и американскими.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на то, что о Херсоне и Запорожье упоминается все меньше, а в рамках...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Нет у меня ответа на вопрос, куда из «пис дила» (из мирной сделки) исчезла Херсонская и Запорожская область. Ну, вероятно, это рассматривается как некий компромисс как некая наша уступка. При этом мы понимаем, что всё равно, все эти переговоры ведутся, и каждый из членов переговорной группы прекрасно понимает, что никакого «пис дила» сейчас не будет достигнуто, не может быть его достигнуто, потому что нет этих точек соприкосновения, и нет пока нашей силовой позиции, с которой мы бы диктовали», – отметил он.

«А противная сторона с радостью бы это брала как большую уступку. Поэтому не будет никакого вывода из Донбасса украинских войск добровольного, и мы будем продолжать воевать очень тяжело ещё и очень долго», — заключил Коц.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить