«Херсон идет по пути Мелитополя, но с опозданием в примерно 50%»

Новости Украины

Отношение к российским военным и сам процесс интеграции в РФ значительно отличается в Донбассе, Запорожской и Херсонской области.

Если в Донецке подавляющее большинство населения выступает за Россию, в Запорожской области интеграция также идет активно, то Херсон явно отстает. Здесь еще много сторонников ВСУ, которые с ненавистью смотрят на российских солдат, а значительный процент местных жителей заняли выжидательную позицию, опасаясь возвращения ВСУ.

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Об этом в интервью «ПолитНавигатору» рассказал побывавший во всех перечисленных регионах руководитель Международного движения «Русско-славянское объединение и возрождение» Андрей Родионов.

ПН: Расскажите, что общего, и чем отличается организация жизни в регионах, занятых российской армией?

А.Р: Я заметил интересную тенденцию – в Донецке однозначно уже полноценная жизнь, все работает – магазины, супермаркеты. Несмотря на обстрелы, жизнь там идет? и население там однозначно пророссийское, русское. Несмотря на санкции, на то, что восемь лет люди ждут, когда это все закончится, тем не менее, у большинства нет разочарования, и большинство, как и в Крыму, в Севастополе – рады своему выбору. Возможно, именно поэтому их и обстреливают особенно интенсивно, понимая, что там люди, которые к Украине не имеют никакого отношения.

Дальше, двигаясь на запад, возьмем Запорожскую область. Там настроения в последнее время улучшились. Да, жизнь стала идти полным ходом – на улицах гуляют и молодые люди, и работают магазины, супермаркеты – полноценная жизнь. Но до недавнего времени настроения были очень сдержанные.

Интересно, что люди от 40-ка и старше – пророссийские, а молодежь от 35-ти и моложе, особенно 20-25 лет – среди них в основном настроения прозападные. Не все, конечно, пророссийских тоже не единицы.

Население в целом не антироссийское, но и не ярко пророссийское. Процентов 50 смотрят, где лучше – будет ли с приходом России лучше лично для них, им важны материальные блага – пенсии, льготы и так далее.

То есть, какого-то убежденного пророссийского мышления у них нет. Я думаю, если бы спецоперация началась в 14-м году, то было бы по-другому, но за прошедшие восемь лет сами местные жители говорят, что была сильная проукраинская пропаганда, и на людей это повлияло, особенно на молодежь. За это время выросло поколение людей, которые впитали это все как свое.

Но жизнь очень быстро налаживается. Примерно два месяца назад, когда я там находился, там были осторожные настроения у людей, а сейчас я увидел, что эти настроения поменялись, на улицах больше людей, они более лояльно настроены, не боятся, видят, что Россия пришла, идет подготовка к референдуму, жизнь налаживается.

Херсон – практически каждую ночь работает ПВО, стреляют по аэропорту, происходят теракты – ситуация напряженная. Чуть западнее, в Херсонскую область ситуация не такая радужная. В общем-то русский регион, исторические земли России, опять-таки, если бы мы сюда восемь лет назад пришли, то, очевидно, было бы по-другому. Но за восемь лет пропаганда свое сделала, и когда рассказывали те ребята военнослужащие, которые заходили сюда, которые уже полгода здесь, говорят, что в первые месяцы люди и в спину плевали, настроение негативное было.

Сейчас Россия показала, что должен быть порядок, и эти проукраинские настроения терпеть не будут, недовольные замолчали. Но, если в том же Мелитополе жизнь полноценная, то здесь я вижу, что город примерно такой же, но населения практически нет, улицы полупустые. Люди все смотрят, очень много косых взглядов – как со стороны женщин, так и со стороны мужчин. Именно косых взглядов, которые дают понять, что они не рады.

Но и здесь, конечно, есть пророссийские, я лично общался с людьми разного уровня – есть, на кого опереться здесь. Но, к сожалению, их не большинство. Большинство, как и в Запорожской области, занимают нейтральную позицию. То есть, пророссийскую они боятся, проукраинскую не имеют права. Большинство настроено с материальной точки зрения – если будет лучше, то, конечно, они за, пусть будет лучше. А если не будет, то, конечно, они недовольны.

Молодежь, с которой приходилось общаться, – те, которые нормальные, не уехали, занимают нейтральную позицию, они искренне в разговорах говорят, что им все равно. Здесь ярко выражена позиция: «моя хата с краю – ничего не знаю».

ПН: Почему в Херсоне боятся определить свое отношение к России.

А.Р: Российская власть старается быть очень-очень лояльной, вплоть до того, что на многих административных зданиях висят вывески на украинском языке, с трезубцем и украинским флагом. В центре есть дом культуры, и на нем висит герб с калиной, с казаками, флаг украинский налеплен – никто не трогает.

Да, где-то убрали, где-то российские флаги, а где-то, во второстепенных местах или, например, в центральной больнице – она продолжает работать по-украински, с тризубцем. То есть, Россия в этом регионе проводит щадящую политику, не хочет обострять настроения, чтобы все прошло более плавно и люди сами пришли.

Хотя я считаю, что это неправильно. Именно благодаря тому, что изначально, когда русская армия пришла, не срывали украинские флаги и позволяли им проводить митинги, они и бесчинствовали. А когда Россия показала силу, порядок и сказала, что не надо так делать, они подзаткнулись.

Так и тут, если бы все символы украинской власти аккуратно убрали ночью, поместили какие-то на русском языке, то это бы больше показывало местному населению, что Россия пришла и она не уйдет. А так, люди боятся, потому что фронт не сильно далеко, тем более, есть пример с Бучей, когда пришли, ушли по каким-то причинам. Люди, конечно, это все видят, анализируют и боятся.

Это еще одна причина, по которой негативно настроенные больше себе позволяют, а пророссийские или нейтральные боятся высказать свою позицию, потому что опасаются, что будет завтра. Многие говорят так: «Сейчас референдум пройдет, тогда мы будем более уверены».

ПН: Украина не перестает «утюжить» Антоновский мост в Херсоне. Как вы считаете, зачем ей это нужно?

А.Р: Антоновский мост почти каждую ночь обстреливают «Хаймарсами», долбят профессионально – именно в один пролет. То есть, весь мост целый, а в одном пролете дырки. Несмотря на то, что рабочие стараются это все быстро заделывать, тем не менее, у украинской власти, видимо, цель – обрушить этот пролет. Пока у них не получается, и мост, хоть и не функционирует для всех, но для военных, специальных поездок – по нему можно ездить.

Уничтожение моста не остановит движение военных, но затруднит его. Но для Киева – это пропаганда. Они будут показывать: «Смотрите, мы Антоновский мост разрушили», потом они создают проблемы с логистикой. Да, работает паром, но на паром выстраиваются огромные очереди. Это затрудняет перемещение как гражданских, так и военных. Если мост вообще выйдет из строя то, понятно, к этой очереди на паром добавятся еще и военные.

ПН: Как обстоят дела на линии фронта в Херсоне, есть ли продвижение к Николаеву?

А.Р: По моим наблюдениям, здесь, в основном идет глухая оборона, начиная с мая. Но, действительно, есть некие подвижки на севере Херсонской области. Это действительно важно, оттуда можно развивать наступление как на Николаев, так и на Кривой Рог. То есть, постепенно создаются для нас благоприятные условия для движения дальше. Но куда пойдет это движение, и когда оно будет – это пока неизвестно. Но все этого ждут, особенно солдаты на передовой, все понимают, что нужно двигать фронт вперед, а не сидеть в обороне, но не все так легко и просто.

ПН: Что с экономикой, насколько широко распространено хождение рубля?

А.Р: Поначалу была информация о том, что люди отказываются принимать рубли, опять же, по политическим мотивам. Сейчас такой проблемы вообще нет – везде берут рубль, гривну, если надо. Проблем в этом нет, рубля уже достаточно много.

Магазины работают, кафе функционируют, но там не сильно большой выбор. Есть рынки, они работают, торговля идет, жизнь налаживается. Несмотря на то, что еще много закрытых заведений – видимо, владельцы уехали, тем не менее, их все больше открывается и Херсон идет по пути Мелитополя, но с опозданием, примерно 50%. То, что в Мелитополе уже работает, в Херсоне еще только начинается.