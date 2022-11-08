Херсон как прецедент. Почему разбазаривать казенные земли нельзя не только в кино

Новости Украины

С утра лента принесла такое вот известие: «Администрация Херсонской области: Уже в ближайшие дни в Херсоне ожидают развязку событий. Мы готовы к любым решениям, даже самым сложным». После этого в Сети снова заговорили на тему «Будем уходить из Херсона».

Не знаю, что именно вкладывают чиновники в понятие «сложных решений», но в обществе эти намеки считываются именно так – вполне определенным и не допускающим двояких толкований образом. После чего успокоительные разговоры о превращении Херсона в новый «Сталинград» уже мало кого успокаивают.

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Ведь, совершенно неважно, как будет обставлено оставление столицы конституционно закрепленного субъекта РФ – хоть похабно, в виде очередного жеста «доброй воли», а хоть и завернуто в красивую упаковку героической, но увы, неуспешной обороны – с дальнейшими оправданиями в стиле «Ну не шмогла я, не шмогла!». Результат-то будет в обоих случаях один и тот же.

С одной стороны, вроде бы и хорошо, что развязка близка – сколько уже можно издеваться над психикой тех же херсонцев, шокированных обилием версий дальнейшей судьбы их родного города. Однако перед нами тот случай, когда ужасный конец совсем не предпочтительнее ужаса без конца. Ведь, пока конца не видно, даже ежедневный ужас не дает умереть надежде на то, что ситуация поменяется к лучшему. Лучшему для нас, а не для неведомых торговцев Родиной, снова сделавших судьбу российской земли предметом закулисных расторговок с врагом. Так что далеко не любая развязка этой истории будет позитивно воспринята российским обществом.

В самой постановке вопроса о том, нужно ли только-только официально вернувшийся в Россию Херсон снова отдавать на съедение вагу, кроется термоядерный заряд цинизма, заставляющий вспоминать известный эпизод из бессмертной комедии Гайдая, где трусливый и недалекий управдом Бунша «казенные земли разбазаривал». Этот эпизод мы знаем наизусть:

«— Товарищ, можно вас на минуточку?.. Хотелось бы, так сказать, в общих чертах понять, что ему нужно? — Да понять его, надёжа-царь, немудрено! Они Кемскую волость требуют! Воевали, — говорят, — так подай ее сюда! — Что-что? Кемскую волость? — О, йа! Йа! Кемска волость! О, йа, йа! — Да пусть забирают на здоровье! Я-то думал, Господи… — Как же это так, кормилец?.. — Государство не обеднеет. Забирайте! Забирайте… — Да ты что, сукин сын, самозванец, казённые земли разбазариваешь?! Так никаких волостей не напасёшься!»

Самое интересное, что киношная «Кемска волость» – не выдумка, а реальная и очень большая территория у Белого моря, сегодня – Кемский район Карелии. Так что сказка – хоть и ложь, да в ней намек.

Но самое уязвимое место здесь даже не в неприятном послевкусии от рассуждений о целесообразности сдачи врагу собственных территорий, а в очевидном уже сейчас и основывающемся на многолетнем опыте взаимодействия с любыми украинскими властями наперед-знании – украинцы и брошенный русскими Херсон радостно обратно возьмут, обьявив это очередным переможным шагом на пути к окончательной «деоккупации», и ни одного из взятых на себя обязательств и данных обещаний не выполнят.

Где гарантии того, что украинский удав, схарчив Херсон, станет миролюбивее, а не воспримет произошедшее как нашу слабость и – накопив силы, спустя короткое время не попрет уже на Крым и Донбасс? Нет таких гарантий. Зато по обкатанной на Херсоне логике можно будет обосновать сдачу любой другой приграничной территории – окна Овертона именно так и работают.

Более того, в определенных и до сих пор влиятельных кругах уже обсуждают такого рода варианты. Свидетельствует коммунистка и экс-депутат Госумы Дарья Митина:

«В Питере завершился «Форум стратегов» – тусовка, окормляемая Кудриным и прочими сислибами. Некоторые участники форума с круглыми глазами рассказывали про беседы в его кулуарах – респектабельные спикеры обсуждали, из каких средств будут выплачиваться репарации Украине и как будем отдавать Крым, – с населением или без. Неплохо бы взглянуть на бюджет этого форума и источники финансирования».

Так что, приоткрывая сегодня самим фактом разговоров о даже гипотетической возможности сдачи Херсона врагу, по каким угодно соображениям, не говоря уже о прямом оправдании такого шага, как ВЫГОДНОГО ради химеры замирения с режимом Зеленского, стоит быть готовыми к тому, что это все аукнется по принципу снежного обвала от неосторожного крика в горах.

В России это прошло на удивление незамеченным, во всяком случае, топ-новостью не стало, а между тем на днях весьма влиятельное издание Wall Street Journal разразилось статьей о том, что властям США необходимо забрать у России остров Врангеля в Северном Ледовитом океане – между Восточно-Сибирским и Чукотским морями.

«Остров, расположенный в восьми часовых поясах к востоку от Москвы и являющийся домом для некоторых из величайших природных чудес Земли, принадлежит США. Россия удерживает территорию США с 1924 года», — утверждается в материале WSJ.

В статье указывается, что на острове, в частности, располагается российская военная база, которая может представлять угрозу для «американского суверенитета». В общем, как говорится, было бы желание, а обосновать его аргументы найдутся. Тем более, если зачин будет положен, а слабых всегда и везде принято добивать.

Так что, как ни крути, а Херсон – это важнейший прецедент. Отдадим его – не удивляйтесь потом, когда придет черед Крыма, Донбасса, Курил, Калининграда, да чего угодно – желающих оттяпать у России очередную «Кемскую волость» найдется много.