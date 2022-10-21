Херсон кровь из носу нужно брать, чтобы угодить Байдену – Карасёв

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Новости Украины

ВСУ должны штурмовать Херсон в ближайшие две недели, пока не наступили морозы, а командующий СВО Сергей Суровикин не начал сирийский вариант ведения войны.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Можно просто бомбить массированными авиаударами, у Суровикина есть опыт сирийский, и превратить войну на том локальном театре действий, и вообще сирийский вариант для Украины придумать можно. Военно-воздушные силы играют главную роль, потому что зимой наземные бои ведутся в очень ограниченном масштабе. Сейчас эта неделя-две самые ключевые будут. Потом, первое, будут морозы, всё заморозится и хорошие условия для наступления нашего могут не наступить, климатические условия…», – рассуждал он.

«А во-вторых – нужен военный успех для того, чтобы нам перспективу на 23-й год хорошую иметь и держать, поэтому надо освобождать Херсон, и байденовской администрации показать, что вложения в Украину военно-технические, оперативные, экономические, геополитические в целом – были не напрасны», – порекомендовал Карасёв.