Херсон могут сдать ради G-20 – боец СВО заподозрил российских олигархов в сговоре с западными

Новости Украины

Странные решения в ведении войны свидетельствуют о том, что приближенные к власти безнравственные фигуры фактически запустили конвейеры по убийству людей с обеих сторон фронта.

Об этом в эфире интернет-канала «Спец» заявил ветеран чеченской войны, вернувшийся по ранению участник СВО Иван Отраковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эта позиционная война преступна, она перемалывает людей. Сейчас видео показали – на Херсонском направлении стоит огромное количество техники с ВСУ. Их никто не трогает, потому что нужно больше жертв. Это то же самое, почему не уничтожают ж/д. узлы и подвозы боеприпасов, техники, артиллерии, потому что нужны жертвы. Должны славяне убивать славян, русский на русского. Чем больше перебьют в интересах этих подонков, тем лучше для них будет. Заводы будут производить боеприпасы до бесконечности, а банкиры, торгаши, вся эта сволота будут на этом зарабатывать деньги, а ребята будут гибнуть с обеих сторон. Это в их интересах – гибель массы русских людей. Сюда мигрантов заселят, народов с Ближнего Востока», – завил ветеран.

Также он выразил большие опасения в отношении Херсонского фронта.

«По моему мнению, не дай Бог, эти слова будут пророческими, что Херсон, скорее всего, сдадут, потому что нужно прийти, выступить на сборище G-20, чтобы допустили туда, где можно дальше поторговать Родиной, для них не Родина, поторговать народом, армией, потому что – это торгаши. Они нами торгуют, они нас продают», – сказал Отраковский.

Он призвал российский народ мобилизоваться и своими действиями поддержать президента.

«Есть люди, которые говорят: Владимир Путин делает всё, но не может. Я к вам же обращаюсь: если вы так считаете, то почему не помогаете своему лидеру? Вы его поддерживаете как – морально? А зачем ему помогать морально. Вставайте с нами делать единое дело – освобождать нашу Родину от сволоты всякой. Сидеть в кустах и говорить – я поддерживаю, это не поддержка. Поддержка – это действие, тогда будет победа», – добавил боец.