«Херсон – на пороге крайне опасных и радикальных действий»

12.12.2018, Киев, Михаил Рябов

Спецслужбы Украины по полной программе задействованы в проекте Петра Порошенко по созданию фейковой «самостийной Церкви» – на священников Московского Патриархата и поддерживающих их политиков тайно собираются досье и компромат, готовятся репрессивные действия.

Соответствующие данные опубликовал экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко, ссылаясь на докладную записку Херсонского управления СБУ, текст которой частично удалось восстановить после попытки уничтожения документа.

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Интересно, что, по данным спецслужбы, планам Порошенко пытаются мешать не только священники УПЦ МП, а также использующие симпатии жителей Юго-Востока представители «Оппоблока», но «Батькивщина» Юлии Тимошенко, заинтересованная в провале проекта действующего президента.

Более того, из записки СБУ следует, что в число неблагонадежных попал и губернатор Херсонской области Андрей Гордеев.

«Мы все сегодня находимся на пороге крайне опасных и радикальных действий, планируемых и совершаемых Петром Порошенко и его бандой. Речь идет об эскалации гражданской войны с организацией противостояния и массовых религиозных столкновений на всей территории Украины. Это религиозная война!

В мои руки попали документы, которые были выброшены УСБУ в Херсонской области и недоуничтожены. Также у меня есть еще документы, которые я опубликую, чтобы вы, херсонцы, знали правду. Они свидетельствуют об особой миссии передового отряда главного палача украинского народа, в данном случае Управления Службы безопасности Украины в Херсонской области.

Данный документ подтверждает отсутствие даже малейших признаков демократии и законности в деятельности всех органов государства Украина и его должностных лиц. Будь то областные госадминистрации, областные советы, иные государственные органы и организации, общественные организации. В принципе, мы видим действия хорошо организованной криминальной банды, вросшей в государственный аппарат.

Из этого документа видно, что у Петра Порошенко и его банды не все так гладко. Большая часть населения в Херсонской области, свыше 40% поддерживают УПЦ канонического (Московского) Патриархата. Из-за этого, скорее всего, может быть сорванным помпезно анонсированное проведение Объединительного Собора, намеченного в декабре.

Также из этого документа видно, что власть пытается оболгать, унизить и осквернить епископа Новокаховской епархии УПЦ МП Филарета и благочинного Восточного округа г. Херсона, настоятеля Катерининского собора протоиерея Петра Коваля», – комментирует Журавко.

«Выходит, что не на таком уж и прочном «фундаменте» стоит Порошенко, раз ему не на кого опереться в его грандиозных аферах, раз губернатора какие-то жандармы подозревают в саботаже указаний из Киева. Такие сведения радуют здоровую общественность и дают надежду на скорейший крах одиозного фашистского режима Украины 21-го века», – добавляет политик.

«Еще мы увидели из сбушной стряпни, что банды нацистов и фашистов в лице преступных группировок «Свобода», «Правый сектор», «Национальный корпус», «Херсонская самооборона» и др. – это «активисты патриотических организаций», с помощью которых Порошенко и его подручные организуют и проводят кровавые акции в Киеве и по регионам. Они на них прямо опираются, их поддерживают и финансируют!

Также, заблаговременно общественность уведомлена о том, что именно сбушные провокаторы и агенты будут в ночь с 14-го на 15-ое декабря расписывать провокационными надписями стены подконтрольных им храмов УПЦ КП, делая вид, что это сделали сторонники канонического Православия. Так что уже есть сведения, кого можно словить ночью за совершением гнусного и уголовного разжигания розни. Они сами все и разжигают! Это им будет зачитано во время трибунала, который будет их судить!» – пишет Журавко.

Он приводит следующий текст восстановленных частей документа СБУ (в переводе на русский язык):

«…объективных факторов по проведению террористической деятельности Россией. В связи с этим, Управлением принимаются меры по документированию противоправной деятельности для недопущения подобных проявлений со стороны страны-агрессора.

Конфессионная сеть Херсонской области состоит из 903 религиозных организаций, в том числе, 10 управлений, 4 монастырей, 5 миссий, ? братства, 1 духовного учебного заведений и 882 религиозных общин.

Наиболее сильной конфессией остается православие: так называемый «московский патриархат» – свыше 40%, УПЦ КП – 8,9%, УАПЦ – 5,1%. Ситуация в религиозной сфере характеризуется возрастанием активности сторонников так называемого «московского патриархата», который продолжает осуществлять значительное влияние на умонастроения населения. Духовенство лояльно относится к пророссийским террористическим формированиям «ДНР» и «ЛНР».

Оперативная информация свидетельствует о крайне низком уровне поддержки населением автокефалии. Херсонская епархия во главе с Иоанном, полностью поддерживает митрополита Онуфрия, и продолжает антиукраинскую пропаганду в интересах российской церкви.

В случае предоставления Томоса об автокефалии Украинской Православной Церкви, массового перехода в Единую Поместную Православную Церковь духовенства, так называемого «московского патриархата» в Херсонской области не ожидается.

Ранее склонный к поддержке Поместной Церкви епископ Новокаховской епархии так называемого «московского патриархата» Филарет и благочинный Восточного округа г. Херсона, настоятель Катерининского собора протоиерей Петр Коваль заняли выжидательную позицию. Опасаются, что в случае провала Томоса на них наложат анафему (запрет брать участие в обрядах и занимать церковные должности), а также ссылаются на отсутствие гарантий поддержки по линии государственных структур, в случае активного противодействия со стороны противников автокефалии из числа их парафиян.

В свою очередь, Херсонская епархия УПЦ Киевского Патриархата (архиепископ Климентий) и епископ Херсонский и Николаевский УАПЦ Борис, полностью готовы поддержать инициативы Президента П,А.Порошенко подготовки к Объединительному Собору 15 декабря 2018 года.

Вместе с этим, политические партии «Оппозиционный блок», «Батькивщина», сепаратисты будут использовать антиукраинские настроения в религиозной сфере в своих пропагандистских целях и дискредитировать Президента Украины Порошенко, что негативно скажется на уровне электоральной поддержки главы государства накануне выборов.

В частности, председатель областного совета В.Мангер («Батькивщина») и председатель областной организации «Оппозиционного блока» В.Федин (подконтрольный В.Новинскому) всесторонне поддерживают и предоставляют финансовую поддержку так называемому «московскому патриархату».

При принятии политических и кадровых решений, опираются на мнение Иоанна, в связи с чем могут выступить с призывами к населению принять участие в протестных акциях, которые могут быть использованы страной-агрессором Россией для дестабилизации обстановки в Херсоской области.

Кроме того, заслуживает серьезного оперативного внимания деятельность председателя Херсонской ОГА А.Гордеева, который, в свою очередь, поддерживает тесные неофициальные контакты с Иоанном и священниками так называемого «московского патриархата». Прогнозируется, что, несмотря на заявления в СМИ, А.Гордеев, при обострении ситуации, будет саботировать указания из Киева, что в условиях военного положения будет восприниматься местными оппозиционными и сепаратистскими силами, как слабость президентской команды.

По агентурным данным, А.Гордеев не способен обеспечить надлежащий контроль за обстановкой в регионе. В своем близком окружении определяет желание баллотироваться на пост мэра Херсона, и уже достиг договоренности о совместных действиях с действующим мэром В.Миколаенко, а также рядом бизнесменов, обоснованно подозреваемых УСБУ в Херсонской области в проведении провокаций с целью срыва выборов Президента Украины 31 марта 2019 года.

Вместе с тем, А.Гордеев, совместно с И.Пастухом (начальник Черноморского межрегионального управления Укртрансбезопасности, связь А.Яценюка), фактически являются инициаторами кампании по дискредитации бывшего постоянного представителя Президента Украины в АРК Б.Бабина, который последовательно принимал меры по декриминализации Генического района (председатель РГА – А.Воробьев).

Анализ оперативной информации свидетельствует, что в случае физических столкновений активистов патриотических организаций Херсонской области и верующих УПЦ Киевского патриархата со сторонниками так называемого «московского патриархата» последних могут поддержать «силовым ресурсом» следующие общественные объединения антиукраинской направленности, в том числе:

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(В документе не различимы примерно девять строк).

???????????????в том числе:

– председатель Херсонского областного совета Мангер Владислав Николаевич, 27.04.1970 г. р., в прошлом бывший начальник Государственной налоговой инспекции в г. Херсоне, помощник-консультант народного депутата Украины А.Журавко (в розыске, статья ??? Украины). Известно о намерениях В.Мангера настроить контакт с Премьер-Министром Украины Владимиром Гройсманом. Возможное количество до 100 лиц (справка-приложение №1).

– экс-руководитель Херсонского облуправления МВД, председатель общественной организации «Единый щит», генерал-майор Литвин Валерий Валерьевич 20.02.1964 г.р., место рождения Бериславский район Херсонской области. Возможное количество до 400 лиц (справка-приложение №2).

– депутата Херсонского областного совета, руководитель областной организации «Оппозиционный блок» Федин Василий Викторович, 02.11.1968 г. р. место рождения К?????. Возможное участие до 500 лиц (справка-приложение №3).

Вместе с тем, по оперативным данным, население Херсонской области негативно воспринимает результаты оперативно-следственных действий СБУ в Житомирской, Винницкой, Запорожской и других областях.

В этой связи, УСБУ, в рамках контрразведывательного обеспечения Объединительного Собора, с целью создания необходимых условий для проведения оперативно-следственных действий в отношении лиц, из числа сторонников Российской церкви, подозреваемых в причастности к разведывательной подрывной деятельности спецслужб иностранных государств, организаций и групп, разработан единый замысел активных мероприятий (условное наименование «Изгнание»).

?.4, С декабря 20?? Года до особого указания ?????????? УСБУ в Херсонской области обеспечить размещение в подконтрольных СМИ и группах социальных сетей информацию «о личном значительным вкладе Президента Украины А.А. Порошенко в становлении Единой Православной Поместной Церкви Украины». На конкретных примерах, в том числе, отказе содействовать в возвращении украинских политзаключеных, которые находятся в России, молиться героям АТО ООС и др.; демонстрировать антиукраинскую позицию «МП» и лично митрополита Онуфрия (перечень тезисов – приложение №7).

Одновременно не допустить распространение печатной продукции «МП», содержание которой имеет признаки разжигания религиозной и межконфессиональной вражды, пропаганды нетерпимости и др.

2.3. С целью недопущения массового выезда сторонников «московского патриархата» в г.Киев:

– рекомендовать руководству Херсонской ОГА провести профилактические мероприятия с автоперевозчиками, о необходимости воздержаться от предоставления транспортных услуг юрдическим и физическим лицам, аффилированным с «МП»;

– ориентировать агентурный аппарат на получение информации о действиях Херсонской епархии, организовать централизованный выезд парафиян …….???????? Участия в акциях так называемого «московского патриархата»;

– в случае формирования «караванов», осуществить их сопровождение с ???????????????? пассажиров каждого транспортного средства надежных оп?????????????????????? Крайней необходимости сотрудников Управления.

2.5. Через оперативные возможности в патриотических организациях («Свобода», «Правый сектор», «Национальный корпус», «Херсонская самооборона» и др.) провести общественные акции в поддержку проукраински ориентированных священнослужителей, участников Объединительного Собора и его итогов.

????????????????? привлечением агента «Патриота» тайно нанести надписи сепаратистского содержания (оперативно стереть) на храмы УПЦ Киевского патриархата и разместить соответствующие публикации в социальных сетях. Под этим предлогом провести профилактические мероприятия с наиболее активными членами православной общины так называемого «МП» с целью склонения их к отказу от антиукраинских действий.

– доложить предложения в ДЗН СБУ по кандидатуре М.Барвинова (приложение №12) для проведения активного контрразведывательного мероприятия «Кукла». В отношении получения санкции реализовать «Куклу» в соответствии с рекомендациями Центра».

«Вот такой вот документ. Так они работают – враги Украины, получая от нее звания и оклады», – резюмирует Журавко.