Херсон на пороге разорения, экологической катастрофы и вымирания

23.01.2020, Херсон, Игорь Шаповалов

Украинская власть под руководством президента Владимира Зеленского распродает «зарубежным партнерам» последние, способные приносить доход государству предприятия.

Об этом рассказал на своей странице в Facebook экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Херсоне, последних стратегических предприятий, которые еще на ладан дышат, осталось очень мало. Это судостроительный завод, докостроительный завод «Паллада» и морпорт.

Это те предприятия, на которых еще держится хоть как-то минимально бюджет Херсона. И вот, недавно отдали самую большую «дойную корову» – морпорт Херсона – в концессию компании ООО «Рисоил-Херсон».

ООО «Рисоил-Херсон» представляет консорциум в составе ООО «Петр ойл энд кемикалс» – 60%, входящую в группу компаний «Georgian Indastrial Group» и украинского портового оператора «RISOIL S.A.» (Швейцария) –40%.

Это означает, что Украина и Херсон теряют полный контроль над ресурсами и логистикой грузоперевозок, а также доходной части в бюджет областного центра.

Мало того, отсутствует так называемое «социальное соглашение», а это о многом говорит. С уверенностью, на 1000% могу сказать, что рабочие места будут сокращены. Все социальные программы, которые действовали в Морпорту, будут закрыты.

Будет использоваться труд жителей Херсона за бесценок, а ресурсы, которые будут зарабатываться, будут выводиться за бугор. Поэтому наш город Херсон будет стареть, а инфраструктура будет разваливаться, так как капиталовложений не будет», – отметил общественник.

В качестве примера экс-парламентарий привел Херсонский хлопчатобумажный комбинат, Целлюлозно-бумажный завод и Херсонский комбайновый завод, которых больше не существует.

При этом Журавко отметил, что переход Херсонского морского порта в частные руки может привести не только к экономическому упадку города, а и к экологической катастрофе.

«Когда полностью сформируются все документы и вступит в полномочия новый собственник Херсонского морпорта, там поменяется вся охрана, и никто не будет знать, что через этот порт будет переваливаться.

Свежий пример – это тысячи тонн супер загрязненного ядами и радиацией песка из Черногории, который лежит на территории морпорта почти в самом центре Херсона и отравляет местных жителей.

Я не исключаю, что через этот порт наладят перевалку оружия, наркотиков и других разных опасных грузов. Некоторые опасные грузы могут захораниваться в Херсонской области или скидываться в акватории реки Днепр или Черного моря.

И обратно этот черный заработок будет уходить кому-то, но не в доходную часть Херсона. Одним словом, от преступного распоряжения имуществом будет страдать целый регион.

Напоследок это все скажется и на демографии Херсона, на возрастании бедности и ухудшении социального быта людей. У нас и так молодежи не осталось. Мамы прекращают рожать. Молодежь массово выезжает на заработки за бугор. Это всего лишь малую часть я рассказал, о тех последствиях, которые придут к нам», – резюмировал политик.