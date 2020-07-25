Херсон начал получать российские паспорта, вышки для вещания на Крым оказались бесполезны

25.07.2020, Киев, Игорь Петров

Устанавливавшиеся с помпой в Херсонской области на границе с Крымом телерадиовышки для вещания на полуостров оказались бесполезны. Более того, они помогают России транслировать вещание на пока еще контролируемые Украиной территории за Перекопом.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил член запрещенного в РФ меджлиса Эскандер Бариев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы неоднократно предупреждали, что у Украины нет нецеленаправленной политики в этом вопросе. Информационная безопасность – важная составляющая безопасности страны.

Мы каждый год проводим на материковой части Украины, но в географическом Крыму (так в оригинале, – ред.) летний «лагерь свободы». Все эти годы мы слышим там подачу радио ГТРК «Крым», это та информация, которая нужна для оккупантов.

Жители Херсонской области постоянно слышат и видят телевидение оккупационное и радио. Я лично включал в машине радио и слышал.

Мы приглашали специалистов и предупреждали, что не нужно строить вышки, потому что оккупанты пользуются частотами Украины на территории Украины. Нужно поставить туда глушилки, потому что это наиболее дешево.

Таким образом, мы могли бы заглушать украинские частоты на территории Крыма, создавать помехи, чтобы жители Крыма не смотрели пропагандистские российские каналы.

К сожалению, все происходит наоборот – россияне полностью глушат тот поток информации, который идет с украинских телеканалов. А их потоки легко проникают не территорию Херсонской области.

Ряд жителей Херсонской области имеют и паспорта – на территории оккупированного Крыма, и получают, в том числе, и пенсии там», – сказал Бариев.