24.05.2018, Киев, Максим Карпенко

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Херсон накануне грандиозного шухера

В соседнем с Крымом Херсоне началась партизанская война с националистами. Об этом в своем блоге пишет экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Политик сообщает о покушении на руководителя штаба партии Национальный Корпус (политическое крыло нацбата «Азов») в Херсоне Никиту Тютюнника, которое произошло 9-го мая.

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«Херсон борется! Нациков ненавидят. И, действительно, я в течение двух недель тщательно перепроверял информацию, как со стороны силовых ведомств, правоохранительных органов и других частных лиц. Пришел к выводу, что событие вечером 9-го мая этого года имело место быть, т.е. факт покушения на убийство руководителя штаба, члена политической партии Национальный Корпус в Херсоне Никиту Тютюнника. При этом многие считают, что эта информация есть самопиар и примитивный фейк, ради саморекламы Национального корпуса, т.е. нацфашистов», – пишет Журавко.

Он также отмечает тот факт, что покушение не получило широкой огласки, а это значит, что финансирование информационной работы националистов постепенно урезается, и они становятся ненужными власти.

«Даже интернет-ресурсы прекратили печатать сообщения, что с ними происходит. Хотя ранее они этих беспредельщиков поддерживали. Значит, эти нацики стали неинтересными даже для желтой прессы. И причины не только в том, что за размещаемую информацию о них нацики уже никому не могут платить. Они, кроме финансового банкротства, стали и настоящими политическими банкротами. Так как правящий в Украине фашистский режим стал резко сужать социальную базу своей поддержки. Такое бывает, как сказал известный всем Попандопуло в фильме «Свадьба в Малиновке», обычно «накануне грандиозного шухера», – заявляет экс-депутат.

Он также прогнозирует скорое изменение политической карты Украины: «Время неумолимо идет. И его поступь можно сравнить с шагами приближающегося состава суда, который неумолимо и неизбежно вынесет суровый приговор всей этой фашистской шелупони, которая ради зеленых баксов, ради американских долларов, предала мою Родину и мой народ».