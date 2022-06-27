«Херсон наш, и не наш. Пора определяться» – Бородай о двойной жизни Херсонщины

От киевского наследия, чудом оставшегося во властных структурах Херсонщины – лишь вред и саботаж.

Об этом в своем видеоблоге поделился депутат Госдумы, бывший премьер-министр ДНР Александр Бородай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас мы из Херсона уехали. С двойственным впечатлением, потому что понимаем, что город где-то, конечно, наш, а где-то – не совсем. В Херсоне есть и наш мэр (глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо – ред.), а есть и киевский (оставшийся «в наследство» от Украины мэр Игорь Колыхаев – ред.) И киевский мэр собирает совещания, и наш. И оба, вроде бы, готовятся к зиме, а вокруг Херсона, так же, как и здесь (Запорожская область – ред.), поля засеяны.

По-разному, в том числе, озимой пшеницей, которая уже поспела. И никто эту пшеницу не собирает. Не потому, что вокруг бои. Бои – далеко, на границе Херсонской области, а тут – частные хозяева.

Сейчас бывший мэр Херсона – известный заукраинец и заднеприводный – ездит в Москву, о чем-то договаривается. Говорят, даже находит понимание. Интересно, с кем? Он на своих полях, арендованных у бывшей украинской государственности, запрещает собирать пшеницу, потому что «неправильно, если эта пшеница попадет в ведение РФ».

И другие точно так же поступают. И вроде бы, есть наша администрация с Владимиром Сальдо, но при этом Херсон живет очень двойной жизнью. Сложное впечатление», – прокомментировал Бородай.