«Херсон наш, и не наш. Пора определяться» – Бородай о двойной жизни Херсонщины
От киевского наследия, чудом оставшегося во властных структурах Херсонщины – лишь вред и саботаж.
Об этом в своем видеоблоге поделился депутат Госдумы, бывший премьер-министр ДНР Александр Бородай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сейчас мы из Херсона уехали. С двойственным впечатлением, потому что понимаем, что город где-то, конечно, наш, а где-то – не совсем. В Херсоне есть и наш мэр (глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо – ред.), а есть и киевский (оставшийся «в наследство» от Украины мэр Игорь Колыхаев – ред.) И киевский мэр собирает совещания, и наш. И оба, вроде бы, готовятся к зиме, а вокруг Херсона, так же, как и здесь (Запорожская область – ред.), поля засеяны.
По-разному, в том числе, озимой пшеницей, которая уже поспела. И никто эту пшеницу не собирает. Не потому, что вокруг бои. Бои – далеко, на границе Херсонской области, а тут – частные хозяева.
Сейчас бывший мэр Херсона – известный заукраинец и заднеприводный – ездит в Москву, о чем-то договаривается. Говорят, даже находит понимание. Интересно, с кем? Он на своих полях, арендованных у бывшей украинской государственности, запрещает собирать пшеницу, потому что «неправильно, если эта пшеница попадет в ведение РФ».
И другие точно так же поступают. И вроде бы, есть наша администрация с Владимиром Сальдо, но при этом Херсон живет очень двойной жизнью. Сложное впечатление», – прокомментировал Бородай.
Он добавил, что Херсон очень отличается от городов ЛДНР.
«Хотя, город – мирный. Люди ходят по улицам, дети играют в парках. Все тихо и спокойно, открыты магазины и даже некоторые рестораны. На вид все очень благостно, совершенно не похоже на Донецк, Луганск, Мариуполь, Изюм – все намного лучше на вид. Но только не совсем понятно – наша там власть или нет. И с этим надо как-то побыстрее завершать», – подчеркнул депутат.
Спасибо!
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