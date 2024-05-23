Херсон не Крым. Когда «ждуны» станут россиянами. Дискуссия на «ПолитНавигаторе»

Почитал на ПН путевые заметки Константина Ковригина с Херсонщины. Написано интересно и хорошим языком, но резанули глаз брошенные походя автором ( и он такой в российских СМИ не один) слова про «ждунов». Само это слово, на мой субьективный взгляд, в том виде, в каком его зачастую употребляют, звучит совершенно неуместно и даже оскорбительно применительно к обывателям на новых территориях.

И нет, сразу оговорюсь – речь идет не о каких-то вполне реальных шпионах, наводчиках или диверсантах, работающих на ГУР или СБУ. Такие там тоже есть. Но, положа руку на сердце, если взглянуть на ежедневные сводки ФСБ по диверсиям и терактам в «старой» России, то там таких людей задерживают не меньше.

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А говорим мы тут об обычных обывателях, «почему-то», к удивлению патриотических москвичей, не проявляющих желаемой ими степени восторга от того, что они теперь россияне. Об обывателях, большинство из которых, объективно говоря, совершенно не просили Россию к ним приходить и ставить с ног на голову привычный им мир, и привычный им налаженный быт, заставляя их аврально переучиваться на российский стандарт и манер.

И которым – опять же объективно – ПОКА ЧТО абсолютно не за что особо любить Россию. Не по каким-то «русофобским» соображениям, а просто потому, что вместе с ней в их жизнь пока что пришли лишь проблемы и неудобства.

И если уж по не зависящим от людей историческим обстоятельствам так вышло, что они теперь – тоже Россия, то может все же стоит проявить к ним хоть немного терпения и уважения? И перестать их обзывать «ждунами», ломать через колено, пытаясь подвести под среднестатистический российский стандарт методом буденновской атаки.

С чего вообще «старые россияне» решили, что эти люди должны прыгать от радости в ситуации, когда на их глазах рушится привычный им мир и уклад жизни, приходят новые порядки и законы, новые непонятные люди с материка и обесцениваются прежние социальные связи?

Я бы эту ситуацию сравнил с той что была после 91 года когда советские люди ощутили себя рыбами, выброшенными на берег.

Судите сами. Вот вам, условно говоря, 30+ лет. Вы родились в 1985-1987-м годах и застали Союз лишь краем, в ясельном возрасте. А по-настоящему знали только незалежную Украину, которая по факту и была все это время вашей единственной жизненной реальностью и Родиной, уж какая досталась.

Вы в этом выросли и социализировались. Впитали в себя то, что вам вкладывали в школе-вузе, по ТВ, радио и в газетах, вы худо-бедно приспособились к жизни именно в этой реальности, сделали карьеру, чего то в этой жизни добились, построили бизнес, выстроили какие то планы и схемы на будущую жизнь, обзавелись полезными связями – и все это именно на Украине!

И тут в один прекрасный день приходят какие-то люди с севера и говорят, что тут понимаешь, теперь не Украина, а РФ. И флаг новый, и законы и правила. И вообще ты обязан быть патриотом России и любить Россию. А нет – так штраф или уголовка за дискредитацию чего-нибудь. А если ты, не дай бог, носталигически вздыхаешь по временам до 2022 года – то ты уже ждун и враг народа.

И это заметьте – с места в карьер. С попытками рубить сплеча и навязывать новые порядки, не считаясь с местными условиями и реалиями («Тут вам теперь не Украина») и со странным ожиданием, что люди, которые ВСЮ ЖИЗНЬ прожили при Украине, внезапно по указу за пару лет полюбят Россию до глубины души. Повторюсь – это чрезвычайно важный тезис, поэтому на нем такой акцент.

Это тот случай, когда пропагандисты сами становятся жертвами своей пропаганды. Есть распространенное, но непонятно на чем основанное и откуда взявшееся мнение, будто Украина населена сплошь страдающими под бандеровским игом и осознающими себя в «оккупации» русскими людьми, которые только и ждали все последние 30 лет, что придут братья и их освободят.

Нет, безусловно, на Украине есть и такие. Но подавляющее большинство – это все же не пророссийские подпольщики, а обычные, вполне благонамеренные украинские обыватели, которые особо не задумывались об идеологиях, а выживали, как могли и умели. Они, конечно, временами ругались на перегибы и глупость форсированной украинизации, но совсем не мечтали о боевых действиях за право не быть оштрафованными за русский язык. Да и вообще эта тема не была на Украине за вычетом последних лет восьми – после второго майдана – ключевой.

И те, кто жил на Украине не дадут соврать. Украинский обыватель, особенно на левом берегу Днепра, энмасс был не против взаимовыгодных связей с Россией и не одобрял совсем уж пещерную русофобию местных радикалов, но никаких минимально массовых ирредентистских движений за воссоединение с Россией и ликвидацию собственно украинского государства никогда и нигде за пределами Крыма и Севастополя не было.

А Крым, и особенно Севастополь – это совсем другой коленкор. Севастополь и при Украине жил в своей особой реальности и был внутри Украины инородным телом. А вот Херсон или Запорожье такими инородными телами в Украине не были. В этом вся разница. В том числе и в восприятии происходящего сейчас.

Для одних Россия стала родным домом, куда они, наконец-то, после странного исторического зигзага снова вернулись, а другие никогда Россию, тем более, современную РФ, своим домом и не считали и очутились в ней, по сути, в историческом смысле случайно. Вряд ли еще в феврале 2022-го, не горя даже про 2018-й, кто-то в Кремле планировал присоединять к России Херсоншину. Но вышло так, как вышло.

А теперь выдыхаем и от большой политики снова поворачиваемся лицом к обывателю. Для кого-то украинский период это огромный кусок их жизни (у шестидесятилетних – полжизни). Для тех, кто помоложе – это вообще вся их сознательная жизнь. И глупо думать, что они ее враз по указу забудут.

Как глупо и мазать весь этот период исключительно черной краской. Примерно как нынешние что украинские, что российские антисоветчики мажут черной краской советский период, в котором якобы были одни лишь гулаги с репрессиями и психушками для диссидентов, и ничего больше.

Между тем, что советский, что постсоветский в рамках уже незалежной Украины периоды это чья-то жизнь во всей ее полноте. Люди в это время создавали семьи и обзаводились детьми, делали карьеры и получали ученые степени, строили бизнесы и ездили по миру и тд и тп.

Возможно для кого-то это станет открытием, но большинство жителей нынешних новых территорий РФ состоялись и сформировались именно при Украине. И этого обстоятельства уже не отменишь – другие люди с Марса не прилетят. И «типичными россиянами» они станут еще нескоро – невзирая на наличие паспортов и снилсов. Возможно, на это уйдут десятки лет. Естественно, те, кто появляется на свет сейчас, будут изначально входить в жизнь уже в совсем другой реальности.

А сегодняшняя реальность – это украинские обыватели, тяжело психологически встраивающиеся в новую российскую реальность и вполголоса ностальгирующие по более качественным (это не моя, а их оценка) украинским продуктам – не в пример тем, которые заполонили полки уже российских супермаркетов. Или обижающихся на требования замены украинских газовых счетчиков на российские. Опять же – это пример из реальной жизни одного из новых регионов.

Это лишь микроскопические штрихи, рандомно выдернутые из всей многосложной реальности.Но именно из таких мелочей, а не из лозунгов и идеологических абстракций, на низовом, совершенно неполитическом и обывательском уровне складывается общая картина и формируется отношение людей к той же России..

Замечу для симметрии – ровно таким же Макаром такие же нетерпеливые адепты «расово правильной Украины» пытались до того этих же людей «украинизировать». Но, как и тогда эти обыватели критиковали не Украину, а именно перегибы, так и сегодня они ностальгируют не по Порошенко или Зеленскому, а по значительному куску своей собственной жизни.

Может «украинские пережитки» – это не всегда и во всем плохо? И из украинского прошлого можно взять в российское будущее и кое-что хорошее, чего например самой России сейчас не хватает? Например, поменьше вот этой вот бюрократической зарегулированности буквально во всем?

К сожалению, для всех этих людей, и милой им сердцу прежней Украины по ту сторону границы тоже уже почти не осталось. А что осталось – то доедает в авральном режиме, хрустя челюстями, крокодил в камуфляже. Потому что Украина тоже меняется. И совсем не в лучшую сторону.