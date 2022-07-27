Херсон нужно брать в сентябре, до референдума – украинский депутат

27.07.2022  15:54 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
Просмотров: 386
 
Дзен, Политика, Россия, Украина, Херсон
Новости Украины

Если украинские войска в сентябре захватят Херсон, это будет важнейшим пропагандистским сигналом для всей левобережной стороны бывшей украинской области.

Об этом в эфире николаевского телеканала «НIС тв» заявил беглый депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, член партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если украинские войска в сентябре захватят Херсон, это будет важнейшим пропагандистским сигналом для всей...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Вчера гауляйтер Сальдо посетил Геническ и там встретился с Клочко, это местный гауляйтер, который с первых дней, так же как и Сальдо, ждал, «консерва» была. Они встретились, и они проговорили. Это единственный на всю область город, где они обсуждали о создании территориальной избирательной комиссии именно с Клочко», – сказал депутат.

«Все остальные города пока что – Новая Каховка, Каховка, они не обсуждаются. Я думаю, что это опять была пропагандистская история. Но наша главная задача – в сентябре быть в Херсоне. Это будет сигнал всей части левобережной Херсонщине, что первый шаг сделан, второй будет. О сроках говорить тяжело, но для Херсона – принципиально сентябрь», – утверждал Хлань.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть