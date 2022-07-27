Херсон нужно брать в сентябре, до референдума – украинский депутат

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Новости Украины

Если украинские войска в сентябре захватят Херсон, это будет важнейшим пропагандистским сигналом для всей левобережной стороны бывшей украинской области.

Об этом в эфире николаевского телеканала «НIС тв» заявил беглый депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, член партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера гауляйтер Сальдо посетил Геническ и там встретился с Клочко, это местный гауляйтер, который с первых дней, так же как и Сальдо, ждал, «консерва» была. Они встретились, и они проговорили. Это единственный на всю область город, где они обсуждали о создании территориальной избирательной комиссии именно с Клочко», – сказал депутат.

«Все остальные города пока что – Новая Каховка, Каховка, они не обсуждаются. Я думаю, что это опять была пропагандистская история. Но наша главная задача – в сентябре быть в Херсоне. Это будет сигнал всей части левобережной Херсонщине, что первый шаг сделан, второй будет. О сроках говорить тяжело, но для Херсона – принципиально сентябрь», – утверждал Хлань.