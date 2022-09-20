Херсон объявил о референдуме вслед за ЛДНР. В чем риски?

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Новости Украины

В Херсонской области состоится референдум, где будет решаться вопрос вождения в состав России.

Об этом заявил глава Военно-гражданской администрации области Владимир Сальдо, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Также Сальдо заявил о необходимости создания в области добровольческих батальонов.

«Уверен, что руководство Российской Федерации примет итоги референдума и Херсонская область войдет в состав России, став полноправным субъектом единого государства. Считаю необходимым создание и формирование на территории Херсонской области добровольческих батальонов для участия в Специальной военной операции ВС РФ на территории Украины. Уверен, что вхождение Херсонской области в состав Российской Федерации обезопасит наш регион, а также откроет новые возможности на пути возвращения к мирной жизни и станет торжеством исторической справедливости», – заявил Сальдо.

О подготовке к референдуму объявили также власти ДНР и ЛНР. Глава Крыма Сергей Аксенов в своем видеообращении пообещал помочь с проведением плебисцита.

«Всецело поддерживаю инициативу скорейшего проведения референдумов о вхождении в состав Российской Федерации в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях Украины. Волеизъявление народа должно стать финальной точкой противостояния абсолютному злу киевского режима и торжеством исторической справедливости. Мы готовы оказать нашим братьям всю необходимую помощь на этапе подготовки и организации, в вопросе обеспечения безопасности граждан. Уверен, что мы преодолеем все препятствия и трудности. Быть вместе – наша судьба», – сказал Аксенов.

При этом, политолог Александр Носович считает, что объявление о подготовке к референдуму может быть, скорее актом давления на Киев, чем реальным процессом воссоединения.

«Не могу присоединиться к энтузиазму тем, кто загорелся от сегодняшних заявлений про референдумы о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Месяц назад знающие люди мне ответственно заявляли, что в Херсоне и Запорожье референдумы пройдут в единый день голосования 11 сентября. Потом другие ответственные люди с грустной иронией сказали, что ничего такого не планируется, потому что это и невозможно. Какие могут быть референдумы, если не вся территория под контролем, продолжаются обстрелы со стороны Украины, а система госуправления в регионах находится в зачаточном состоянии? Последние оказались правы. Так что то, что сейчас разгоняется, – это очередное публичное повышение ставок для возможного выхода на переговоры, не более. Это не значит, что референдумов не будет вообще, и присоединение невозможно. Оно не просто возможно – оно вероятно, потому что невозможны компромиссы с киевским режимом, которому совершенно не нужна деэскалация. Если бы все зависело от желания Москвы договариваться, то и СВО бы не началась», – написал Носович в своем блоге.

А депутат Госдумы Константин Затулин считает, что для проведения референдумов российская армия должна продемонстрировать успехи на фронте.

«То, что произошло на харьковском направлении, свидетельствует о том, что население на этих территориях очень обеспокоено своим будущим и проявляет определенные колебания. Часть этого населения совершенно точно не убеждена в том, что плакаты «Россия пришла навсегда» соответствуют действительности. Конечно, референдумы ставят цель убедить их в этом… Судьба этих референдумов очень тесно взаимосвязана с положением на театре военных действий. Если мы увидим в ближайшее время успехи и продвижение, то это агитация за проведение референдума. Если мы не увидим этого, то это попытка перекрыть проведением референдумов промедление в осуществлении специальной военной операции, и желание закрепить тот успех, который был достигнут на предыдущем этапе. Возникнет серьезная проблема с обеспечением явки на референдумы, с подведением их итогов. Мы можем предполагать, что референдумы вызовут всплеск нападок на Россию, попыток Украины осуществить диверсионные акты… Я считаю, что отменять идею референдумов нельзя. Отмена их идеи будет воспринята населением, как отказ на перспективу от обязательств со стороны России гарантий защиты населения, которое оказалось под ее контролем. С другой стороны, провести референдум ради референдума, чтобы блин вышел комом, это риск», – убежден Затулин.