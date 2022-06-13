Херсон. Почему празднование Дня России не было многолюдным

Новости Украины

В Херсоне в воскресенье впервые прошло празднование Дня России. Мероприятия нельзя назвать особо многолюдными. Количество людей, пришедших на праздник, выглядит как иллюстрация своевременности заявлений о референдуме по присоединению региона к РФ. Необходимо время, пока до сознания большинства херсонцев дойдет понимание необратимости процесса воссоединения Херсонщины с Россией, рассказывает в авторской колонке для «ПолитНавигатора» местный журналист Геннадий Шелестенко.

Накануне праздника в Херсоне были выданы первые 23 паспорта России. Первым документ получил глава военно-гражданской администрации экс-«регионал» Владимир Сальдо. «Для меня это действительно исторический момент. Я всегда думал о том, что мы одна страна и один народ», — сказал он. В очереди на получение гражданства РФ в Херсоне уже записаны более трех тысяч человек.

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Сейчас местное население волнует вопрос собственности на имущество. Сальдо пояснил, что все государственные предприятия вернутся в государственное управление, а все частные предприниматели должны предоставить оригинальные документы. Это хороший посыл для горожан, ведь Украинское правительство долгие годы убеждало, что государство – неэффективный собственник. Под этим лозунгом многие заводы и фабрики вырезали «на металл», а новое производство так и не запустили. Так что теперь есть надежда на восстановление справедливости с частниками, которые шахерами-махерами «отжали» коммунальную собственность – возможно, она будет возвращена городу.

Сальдо также объявил, что кредиты, взятые ранее у банков Украины, можно не возвращать (обещание сомнительное, учитывая опыт Крыма, где сначала говорилось то же самое, однако потом украинские банки перепродали долги российским коллекторским конторам). Жителям Херсона также обещают, что пенсии будут начислены в рублях, планируется и единоразовая помощь в размере 10 тысяч рублей. Пока коммунальным предприятиям не открыт рублёвый счёт, коммуналку можно не платить, а после открытия счетов, расходы за коммуналку будут значительно ниже, уверяют местные власти.

Празднование Дня России в Херсоне проводилось впервые. Начался праздник возле памятника князю Григорию Потемкину- Таврическому, строителю Херсона и всей Таврии. Поздравил горожан депутат от «Единой России» Игорь Кастюкевич – просто и трогательно: «Добро пожаловать в семью!».

У кинотеатра «Юбилейный» состоялся концерт российских артистов. Нельзя сказать, чтобы мероприятия были особо массовыми. Причина, в том числе, и в работе украинской пропаганды – многие жители Херсона ещё боятся открыто проявлять радость сопричастности к победам Великой России, к ее истории.

А Украина пыталась «поздравить» херсонцев как обычно – обстрелами – были слышны взрывы в окрестностях города. ПВО ВС РФ сработали, как обычно, потерь нет, ракеты сбиты.

Но вернемся от праздников к трудовым будням. Ситуация для аграрной Херсонской области непростая. Цены на овощи и фрукты упали до неприличия. В Копанях можно купить коробку огурцов весом 30 кг по цене буханки хлеба. Сельские хозяйства – в убытках. На границе Крым-Херсонщина в Армянске очередь растянулась на 7 км. Чтоб пройти границу, водителю нужно со скоростью 1 км/ч ехать 7-8 часов. Это очень утомительно. В самом Крыму закупщики «вертят носом».

Кстати, поставки в Херсон уже идут исключительно из Крыма. Цены на сигареты почти как в Крыму, пиво пьют херсонцы уже только крымское, колбасы, масла, тоже только из Крыма. Владимир Сальдо обещал, что границу между Крымом и Херсоншиной скоро уберут, но пока большинство херсонцев не получит российские паспорта, пока статус Херсонщины не будет определен, надеяться на это не приходится.

Проблема с медикаментами ещё остаётся острой, все лекарства только из Крыма. Заехать в Херсон можно с территории Украины, но придется делать крюк, подальше от столкновений войск. Сегодня приехала беженка из Одессы, ехала неделю, ночевали в полях, ехали через Кривой Рог.

Курортный сезон на Херсонщине сорван, приезжих из Украины не будет точно, а россияне могут и в Крым поехать, там спокойней. Угрозы Украины о наступлении ВСУ держат население в постоянном напряжении, отток населения Херсона в сторону Крыма продолжается. Визуально – в городе осталось около половины жителей.