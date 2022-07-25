Херсон под обстрелами. Какие настроения?

Новости Украины

Утро воскресенья вновь принесло нехорошие новости для жителей Херсона. ВСУ из «Хаймерсов» обстреляли мост через реку Ингулец, по которому идёт дорога из города в сторону Берислава и Каховки. Снаряды легли кучно и точно, повреждена одна полоса дорожного покрытия. Но, даже если движение по мостам станет невозможным, понтонную переправу ВС РФ наладят быстро, отрезать Херсон от России не получится, рассказывает в материале для «ПолитНавигатора» местный журналист Геннадий Шелестенко.

Досужие жители Херсона обсуждают, почему позволили этим «Хаймерсам» попасть на юг Украины, почему их не уничтожили на подъезде. Бывалые военные пенсионеры аргументируют, что для борьбы с этими «химерами» нужно захватить хотя бы один экземпляр, а специалистам его разобрать и понять, как с этой гадиной бороться. Достать «Хаймерса» можно, над этим работают спецгруппы профессионалов. Никто не позволит безнаказанно кошмарить Херсон. В подтверждение этому были недавние потери ВСУ в Николаевской области. Русские солдаты работают, без паники!

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Люсьен Арестович превращается в Каркушу. Её обещания «котла» для русских в н.п. Высокополье на херсонском направлении обернулись тем, что накануне арта ВС РФ уничтожила два батальона ВСУ. Противник откатился на исходные, есть «200» и «300», и немалые. А вот «котла» – немаэ…

Но, как это ни печально звучит, некоторые успехи в действиях ВСУ тоже наблюдаются.

Был взрыв уже ближе к Херсону – между Чернобаевской и городом, на территории карьера. Такие «прилеты» горожане воспринимают как плохой знак, взрыв был очень сильный.

А ранее был обстрел Каховской плотины, самой Каховки, атаки на мосты, ведущие в Херсон, с печальными, но не фатальными результатами. Ниже – фотографии восстановления дорожного покрытия плотины Каховской ГЭС после удара ВСУ.

Киевская пропаганда утверждает, что ВСУ готовятся взять Херсон до сентября. Настроения среди горожан тревожные. Смогут ли ВСУ ворваться в населенный пункт? Или это демонстрация силы, что теперь артиллерия ВСУ могут поражать объекты на удаленном расстоянии от линии соприкосновения войск?

Есть еще и мелкие пакости. Диверсанты гадят, как умеют, – на въезде на оптовую базу на ул. Синявина подожгли автомобильные покрышки, украинским СМИ – картинка, а горожанам – много дыма и вони.

Как это ни пародоксально, но ВСУ подталкивают жителей Херсона к скорейшему референдуму. Херсонцы хотят стать частью России уже де-юре, а не де-факто. Когда Херсонщина станет субъектом России, то это уже будет не «попытка освобождения территории Украины», а агрессия против России, а это уже не СВО. Защитить свою землю Россия сможет, так было и будет всегда!

Успех в артобстрелах на Херсонщине вскружил голову политикам и военным экспертам Украины, они уже всерьез говорят об обстреле Крымского моста, ждут эшелон с боеприпасами, который будет следовать по мосту в сторону Крыма – и тогда ударить, чтоб мост рухнул наверняка. Кокаин – сильный наркотик, он поражает мозг наркомана отрывая его от реальной жизни, перенося в мир грез, который воспринимается ими, как реальность. Жители Украины прозрели уже большей частью, они видят, кто ими правит, но сделать ничего не могут, СБУ лютует на Одессчине и в Николаеве, «закрывают» мирных жителей у себя в подвалах и выбивают показания. Нам остается надеяться, что освобождение этих русских территорий будет скорым.

На фоне обстрелов и диверсий, насколько это возможно, новые власти пытаются наладить мирную жизнь. Главная новость – тарифы за оплату электроэнергии, газа, воды и водоотвода снижены, как минимум, в три раза, по сравнению с украинскими временами, когда херсонцы отдавали за коммуналку более 50% дохода (социология КМИС за 2019 год).

Но не всё гладко, есть и желающие поймать рыбку в мутной воде. Вот пару примеров.

Накануне военно-гражданская администрация объявила, что на рельсах Херсонских железных дорог нашли ничейный состав с кукурузой. Было объявлено, что каждый желающий может прийти и получить по 400 кг зерна для содержания подсобного хозяйства, указали адрес, где можно получить зерно. Но по этому адресу я не нашел эту благотворительную раздачу, а ВГА отчитались, что раздали несколько вагонов, а десять вагонов опломбировали и выставили охрану. Получается как в той притче: «А был ли мальчик?».

Или вот еще пример. В здании Херсонского райсовета был организован прием документов от квартальных на получения жильцами кварталов помощи в 10 тыс.рублей. Догументы приняли, но денег никто не получил, исполком закрыли. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, следствие ведут полицейские.

Реальную помощь можно оформить в здании Пенсионного фонда – пенсионерам, многодетным и малоимущим, но очередь там по записи на несколько дней. Хорошая новость, что уже есть реальные люди, получившие эту помощь, причем, за 5 месяцев с начала СВО. А еще пенсионеры, получившие российские паспорта, уже могут переоформить себе новые пенсии по российским законам, а это в разы больше, чем было при украинской власти.