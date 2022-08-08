Херсон под обстрелами: Вырисовывается подозрительная тенденция

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Новости Украины

Антоновский мост в Херсоне, по которому накануне ночью вновь пытались ударить ВСУ, не пострадал. Об этом свидетельствует фото, сделанное утром, рассказывает для читателей «ПолитНавигатора» херсонский журналист Геннадий Шелестенко.

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Сгорела строительная техника, задействованная на работах по восстановлению моста после предыдущего обстрела. Именно эта техника и пылала на ночных фотографиях с места события. Возобновление движения по мосту откладывается, сообщили в ВГА региона.

Украина начала обстрелы мостов Херсона с 23 часов вечера накануне и продолжала всю ночь.

Хочу напомнить этим животным, что на их руках кровь двух детей, которых в минувшую субботу накрыло обстрелом в Новой Каховке. Взрыв был возле детской площадки, а не возле казармы или ангара с российской техникой.

Разрушение переправ через Днепр, по задумке Киев, бьёт по обеспечению российской армии. Однако в результате страдают и сельские хозяйства на Правом берегу. Накануне Херсон посетили представители крупных сетей из Москвы, предложившие закупки аграрной продукции. Основную долю дохода селян съедает именно автотранспорт, рефрижераторная фура на 22 тонны стоит аграриям от 100 тысяч рублей за рейс до российской столицы. Если отремонтируют железнодорожный мост, начнется отправка с правобережного Днепра, можно будет уже и о поставках железной дорогой подумать, это дешевле.

К слову, после поездки делегации Херсонской ВГА в Москву было принято решение о выделении региону 9 миллиардов рублей. Часть этих средств должна была пойти на восстановление Новой Каховки после ее обстрела «Хаймерсами», а шесть миллиардов пойдут на социальную сферу.

Кстати, Виталий Гура, замглавы ВГА Каховки по вопросам ЖКХ был смертельно ранен у себя дома в субботу, как только деньги поступили на счета для набора подрядчиков на восстановительные работы.

Совпадение или нет, но и глава ВГА Владимир Сальдо резко почувствовал ухудшение здоровья по приеду из Москвы с известием о большом транше Херсону. Может всё показаться притягивание «за уши» фактов, но хронометраж событий именно такой.

Сейчас Владимир Сальдо, по данным пресс-службы ВГА Херсонщины, находится в Москве, состояние здоровья у него стабильное, проводится медицинское обследование. Вроде бы как переутомление на фоне ранее перенесенного ковида. Проверяют и версию отравления, накануне в его службу взяли нового повара. Но это слишком простой путь: устроился на работу, отравил, сидишь-ждёшь суда.

И ещё одна деталь – недавняя гибель Дмитрия Савлученко, замглавы ВГА Херсонщины по молодежной политике. Перед самой гибелью Дмитрия было возбуждено уголовное дело по оформлению материальной помощи в размере 10 тысяч рублей для жителей Херсона. Тогда документы на получение оформили, но денег горожане так и не получили. Напомню, что только в одном эпизоде речь шла о 8 миллионах рублей. Догадаетесь с трёх попыток – кто был первый подозреваемый в афере?

Хотелось бы окончить какой-то хорошей новостью, оптимистической. Урожай злаков на Херсонщине убран, осталась кукуруза и подсолнечник. Первая партия урожая в 13200 тонн ушла из Херсонщины на Крым. Но более 100 гектар спалили украинские диверсанты и ВСУ, еще 5-7% урожая не убрано – помешали мины, не разорвавшиеся снаряды и ракеты, близость к линии соприкосновения с противником. ВГА Херсонщины разработала систему компенсации аграриям за не убранный урожай. Селянин должен выжить, не уехать, а продолжать обрабатывать свою землю.

Херсон продолжают обстреливать, по несколько раз в сутки, но в целом ПВО справляется. Разговоры о референдуме все громче и громче, с горожанами работают волонтеры из ДНР, объясняют преимущества правильного выбора. У ВСУ свои аргументы – запугивание снарядами. В результате настроения в обществе очень разные, люди, прожившие рядом много лет, сейчас по разные стороны баррикад, это добавляет нервозности.

Количество граждан России в Херсоне растет, люди продолжают оформлять гражданство России и получать российскую пенсию и социальные льготы. В медицинском обслуживании наводит порядок Вадим Ильмиев, всю американскую реформу агента Супрун – выбросили на мусорку, всю систему здравоохранения настраивают по российскому образцу.

По-прежнему не прекращает свою работу в области гумманитарная миссия «Единая Россия», развозят детям спортивный инвентарь, нуждающимся продукты и медикаменты.

P.S.На праздновании Дня ВМФ РФ в Петербурге прозвучал тезис: у России столько сил и оружия, что их хватит на ведение военной операции в нынешнем режиме, на 30 лет. Задумайтесь, люди, ждущие ВСУ, – для кого-то этот срок – вся жизнь!