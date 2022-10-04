Херсон под обстрелом. ВСУ продолжают наступать, ситуация ухудшается

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Новости Украины

Херсон вновь подвергся украинскому обстрелу – как и прежде, целью атаки из американских РСЗО Himars был уже поврежденный ранее Антоновский мост. Три ракеты были сбиты ПВО, еще три поразили мост.

Очевидно, что ВСУ добиваются обрушения его опор, чтобы исключить возможность восстановления.

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Ранее украинцам удалось разрушить все ключевые мосты в окрестностях Херсона с целью отрезать водной преградой от снабжения находящуюся в городе российскую группировку. По мнению наблюдателей, целью ВСУ будет окружение Херсона с целью вынудить армию сдать областной центр, недавно включенный в состав РФ.

Обстрел Херсона происходил на фоне продолжающегося отступления российских войск на севере области.

«До одной из важнейших целей ВСУ на этом направлении – города Берислав – украинским войскам остается менее 30 км», – указывает военкор Аким Апачев.

«Причины, по всей видимости, те же – нехватка личного состава, недостаточная плотность фронта, отсутствие активно действующих резервов для контрударов», – констатирует обозреватель Борис Рожин.

Украинская пропаганда эффективно пользуется успехом ВСУ – СМИ распространяют плакат, где утверждается, что украинская армия за месяц захватила в пять раз больше территорий, чем России удалось занять за три предыдущих месяца.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сегодня заявил, что в рамках мобилизации армия пополнилась более 200 тысячами человек, сейчас они проходят обучение.

«В район боевых действий военнослужащие должны направляться после подготовки и боевого слаживания… Применение указанных подразделений планировать только с совместно с теми подразделениями, которые уже участвуют в Специальной военной операции», – заявил Шойгу.