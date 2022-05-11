Херсон просит Крым помочь с учителями

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Новости Украины

Педагоги из Республики Крым помогут адаптироваться учителям Херсонщины к российской системе школьного образования. Специальные программы, которые действовали для абитуриентов Крыма в переходный период, будут действовать для поступления в российские вузы жителей Херсонской и Запорожской областей, а, в дальнейшем, всех освобожденных областей Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

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«Сейчас мои коллеги проводят встречи в Министерстве образования Крыма относительно этого вопроса, потому что он для нас больной. Украинская сторона выманивает родителей с детьми под угрозой того, что школьники не получат сертификаты о завершении учебного процесса. В данный момент ведутся переговоры о том, как будут поступать наши абитуриенты в вузы РФ», – сказал Стремоусов.

После 10 мая в Херсонской области планировали запустить учебный процесс в школах, но саботаж некоторых преподавателей, которые утратили адекватность, оставил дистанционную форму обучения.

«Принято решение, что преподаватели из Республики Крым помогут адаптироваться нашим учителям к нормальной системе школьного образования, чтобы к концу года мы полностью перешли на российскую образовательную платформу», – добавил политик.

Помимо учителей, Херсонщина нуждается в управленцах, способных работать в условиях перехода в российское законодательство, медработниках, строителях.

«У многих родственники на территориях, подконтрольных Украине, – пояснил Стремоусов. – Их запугивают, уверяют в скорой победе над здравым смыслом. Около 40% населения выехало за пределы области в ожидании, что ВСУ будут ее освобождать. Ситуация не критическая, но мы нуждаемся в специалистах».

Он привез обращение к главе Крыма Сергею Аксенову с просьбой оказать помощь местной телерадиокомпании «Таврия» по укомплектованию сотрудниками и техникой. Местная ТРК технически осталась в 90-х годах, а РТПЦ был разрушен украинской ракетой. Восстановительные работы уже идут, как и набор журналистов на местное радио и телевидение.