Херсон прос…ли, Николаев держим чудом – украинский боевик

18.07.2022  14:11 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
Просмотров: 1478
 
Вооруженные силы, Дзен, Николаев, Россия, Спецоперация, Украина, Херсон
Новости Украины

Украинская армия бездарно потеряла Херсон и едва удержала Николаев.

Об этом в интервью скандально известному пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевскому журналисту Дмитрию Гордону заявил депутат Верховной рады, боевик Роман Костенко, вступивший в ряды теробороны Николаева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская армия бездарно потеряла Херсон и едва удержала Николаев. Об этом в интервью скандально...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Когда все это началось, я вижу, что в Киеве я получил автомат, как все депутаты получили, что мы будем отбиваться. Потом я увидел, что происходит на юге, как быстро взяли Херсон, реально для меня это было очень быстро.

Я позвонил одному своему знакомому, который в высшем командовании вооруженных сил, и говорю: «Дружище, а что на юге?». Он говорит: «Дружище, по ходу, мы юг просрали». Я говорю: «Как так?». Говорит: «Ну вот так». И начал мне называть аргументы, что там происходит – с этим всем потом будем разбираться», – рассказал депутат.

«Я когда ехал туда, враг был уже непосредственно почти в городе и мы понимали, что нас ждет приблизительно такая же судьба, как и Херсон, а дальше пойдут на Одессу. Потому я ехал и думал: «Разве нельзя ничего сделать?». Знаете, тут можно благодарить кого угодно – Марченко, Ковальчука, Кима – всех остальных, кто принимал участие непосредственно в отбитии Николаева, но ту ситуацию, которую я знаю, которая была на то время – я просто хочу поблагодарить Бога.

Реально чудом спасли Николаев, закрепились, заняли оборону, отбросили врага почти на 20 километров, и сейчас держимся», – заявил Костенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть