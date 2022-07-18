Херсон прос…ли, Николаев держим чудом – украинский боевик

Украинская армия бездарно потеряла Херсон и едва удержала Николаев.

Об этом в интервью скандально известному пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевскому журналисту Дмитрию Гордону заявил депутат Верховной рады, боевик Роман Костенко, вступивший в ряды теробороны Николаева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда все это началось, я вижу, что в Киеве я получил автомат, как все депутаты получили, что мы будем отбиваться. Потом я увидел, что происходит на юге, как быстро взяли Херсон, реально для меня это было очень быстро.

Я позвонил одному своему знакомому, который в высшем командовании вооруженных сил, и говорю: «Дружище, а что на юге?». Он говорит: «Дружище, по ходу, мы юг просрали». Я говорю: «Как так?». Говорит: «Ну вот так». И начал мне называть аргументы, что там происходит – с этим всем потом будем разбираться», – рассказал депутат.

«Я когда ехал туда, враг был уже непосредственно почти в городе и мы понимали, что нас ждет приблизительно такая же судьба, как и Херсон, а дальше пойдут на Одессу. Потому я ехал и думал: «Разве нельзя ничего сделать?». Знаете, тут можно благодарить кого угодно – Марченко, Ковальчука, Кима – всех остальных, кто принимал участие непосредственно в отбитии Николаева, но ту ситуацию, которую я знаю, которая была на то время – я просто хочу поблагодарить Бога.

Реально чудом спасли Николаев, закрепились, заняли оборону, отбросили врага почти на 20 километров, и сейчас держимся», – заявил Костенко.