Херсон проведёт национализацию активов бандеровцев – по примеру Крыма

Любовь Смирнова .  
02.10.2023 23:31
  (Мск) , Херсон
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Дзен, Крым, Недвижимость, Общество, Политика, Россия, Сельское хозяйство, Спецоперация, Украина, Херсон


Херсонская область будет использовать крымский опыт национализации имущества украинских собственников, которые не намерены регистрировать предприятия по российскому законодательству.

Об этом в эфире «Радио Крым» заявил депутат Херсонской областной думы, председатель комитета по национальной политике, вопросам некоммерческих организаций и межрегиональным отношениям Рустем Ниметуллаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Херсонская область будет использовать крымский опыт национализации имущества украинских собственников, которые не намерены регистрировать...

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«Я думаю, что Херсонская область пойдёт по этому пути, и такие примеры у нас есть. Мы на сегодняшний день даже те предприятия, которые были брошены, особенно в сельском хозяйстве, передавали во временное управление, чтобы сохранить целостность хозяйств, сохранить рабочие места. И мы видим, что многие из уехавших возвращаются и понимают, что они хотят работать и развиваться в той же отрасли, в которой раньше работали», – заверил Ниметуллаев.

По словам депутата, в Херсонской области предстоит сделать инвентаризацию предприятий, которые не учтены как налоговая база из-за того, что не прошли регистрацию в РФ.

«Предварительно понятно, видно и ясно. Свято место пусто не бывает, есть люди, есть предприниматели-инвесторы, которые готовы развиваться в Херсонской области.

У нас первоочередная задача – это сохранение рабочих мест, чтобы было поступление налогов в бюджет. И на сегодняшний день мы видим, что большинство перерегистрировались в российское правовое поле. Живут, развиваются, получают государственные субсидии для сельского хозяйства, компенсацию за выращенный урожай пшеницы, подсолнечника, рапса и так далее. Есть программа льготного кредитования для сельхозпроизводителей до 3% годовых. И создаются все условия для того, чтобы сельское хозяйство, экономика в области развивались. Это держится на жёстком контроле», – подчеркнул Ниметуллаев.

Он напомнил, что утверждена государственная программа развития Херсонской области, и с 1 января вступит в силу закон о Свободной экономической зоне, благодаря которому будут значительно упрощены разрешительные процедуры в строительстве, курортной сфере и сельском хозяйстве.

«Больше всего сегодня привлекает аграрная отрасль. Херсонщина – это по большей части аграрная область. И строительная отрасль, поскольку на Арабатской стрелке по предложению президента РФ проектируется новый город. Плюс туристическая отрасль. В этих основных направлениях и будем двигаться», – заключил Ниметуллаев.

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