Херсон сдали из-за отсутствия понтонов – эксперт

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Новости Украины

Российская армия не могла наладить обеспечение своей группировки в Херсоне из-за отсутствия понтонных звеньев.

Об этом в эфире «Рой ТВ» заявил военный эксперт Максим Климов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам товарищи начальники говорят, что у нас проблемы были с логистикой. А были предприняты все меры, чтобы обеспечить эту логистику? Та же самая переброска речных средств, которые могут понтоны тягать. Тут недавно всплыл инсайд, что одной из неожиданных логистических проблем, которая по нам ударила, стала проблема с производством понтонных звеньев. Якобы уже работают следственные органы. У нас возникли проблемы с изготовлением новых понтонов. Те запасы, которые были у советской армии, их раздали кому угодно. МЧС их просто на металлолом сдало, и ничего не осталось. Количество понтонных парков, мягко говоря, оставляло желать лучшего», – сказал Климов.

При этом он полагает, что при желании проблему можно было решить в кратчайшие сроки, перебросив в Херсон баржи.