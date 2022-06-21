Херсон: Ситуация в городе остается крайне напряженной

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Интеграция Херсона в российскую реальность идет не так, как хотелось бы быстро. Тем не менее, глаза у местных жителей постепенно открываются. Способствует и доставка гумпомощи, которую развозят по селам Херсонской и Николаевской областей россияне.

Одним из самых громких происшествий стало покушение 18 июня на начальника Херсонской колонии № 90. Украинские диверсанты прикрепили взрывное устройство к дереву, которое сработало, когда автомобиль Евгения Соболева проезжал мимо. Впрочем, все, кто находился в машине, выжили. Но украинские СМИ продолжают «дышать ядом» и сообщать о гибели Соболева.

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В целом украинские войска продолжают терроризировать Херсон – в городе продолжаются теракты и обстрелы, поступают угрозы пророссийски настроенным горожан.

18 июня в Херсоне отмечался День города. Сильный дождь помешал массовому празднованию, но к памятнику Григорию Потемкину возложили цветы. Прибыл депутат Госдумы Игорь Кастюкевич. Открыли выставку, посвященную фельдмаршалу Александру Суворову, жившему некоторое время в Херсоне.

Волонтеры расклеили на троллейбусах «Херсонэлектротранс» наклейки с патриотической символикой.

Центр гуманитарной помощи «Единая Россия» в здании кинотеатра «Юбилейный» открыл медицинский кабинет для приема нуждающихся, а также аптеку. Формируются строительные бригады для отправки в ЛНР и ДНР для восстановления разрушенной инфраструктуры.

Криминальная обстановка очень напряжённая, ночью вскрыли магазин колбасных изделий, который принадлежал известному в Херсоне благотворителю и предпринимателю, хозяину сети точек «Хлебный дом». Он много лет поддерживает многодетные семьи и пенсионеров. Утром продукцию из этого магазина видели на рынке Херсона, которую пытались продать, но задержать грабителей не удалось. Случаи мародерства участились, вскрыты магазины «Сыта Хата», на рынках вскрывают ларьки и выносят товар, видеонаблюдение и охранные фирмы в Херсоне не работают, а сил Росгвардейцев и новой полиции не хватает.

Украинские ВС продолжают терроризировать Херсон, обстрелы продолжаются. На днях президент Зеленский приезжал поддержать ВСУ в Николаев. Наградил главу облгос администрации Николаевщины Кима и мэра Николаева Сенкевича орденами за мужество. Назвать мужеством истерические реплики Кима нельзя, это реплики обдолбанного наркомана, хотя на этой почве может они с Зеленским и близки.

Новости с фронта вызывают недоумение. Так, 19 июня в районе села Широкое Николаевской области СУ-25 ВВС Украины накрыл «дружественным огнем» позиции 107 МПБ 63 ОМПБР ВСУ, погибли 20 украинских военнослужащих ВСУ. Спустя несколько минут этот самолёт сбили российские ПВО. Получается, что, сбив самолёт, они спасли жизни солдат ВСУ, которых не успел добить летчик. Оценят ли свое спасение ВСУшники – пока не известно.

В Херсоне у пророссийским настроенных граждан нарастает недовольство медленным решением проблем местной ВГА во главе с экс-«регионалом» Сальдо. Люди хотят видеть работу, а не обещания. С получением российских паспортов – пока проблема, очередь уже более 4 тысяч человек. С получением пенсии в рублях тоже проблема. Предприниматели до сих пор работают по-«серому», налоги в бюджет не платят, нет счетов, куда платить, без гражданства нет возможности переоформить документы по российскому законодательству.

Количество жителей Херсона сокращается, люди выезжают в двух направлениях, как в Украину, так и в Россию. Продать недвижимость невозможно, у людей нет денег, очень низкие цены, граждане просто оставляют свои дома, в которые ночью лезут мародёры. Причем, угроза расстрела на месте преступления мародеров не останавливает. Ждать быстрых изменений не приходится, но Росгвардии работает.