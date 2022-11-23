Херсон: У ВСУ земля горит под ногами

23.11.2022  00:58 (Мск), Херсон
Михаил Рябов.  
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ВСУ-убийцы, Дзен, Украина, Херсон


Российская армия методично накрывает ударами места расположения ВСУ в Херсоне. СБУ сбилась с ног, пытаясь обнаружить информаторов.

Об этом в своем блоге сообщает эвакуировавшийся из Херсона блогер Николай Терещенко, продолжающий держать связь с земляками, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия методично накрывает ударами места расположения ВСУ в Херсоне. СБУ сбилась с ног,...

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Терещенко публикует сообщение местной националистки, которая жалуется, что российские удары накрывают дома, где расселены украинские оккупанты.

«Самое обидное, что прилеты там, где мое жилище, по тем хатам, где люди поселили наших солдат. Это что означает, среди своих и тварей много сидит. Сдают оркам координаты проживания орков. Пи***сы! Всех коллаборационистов в Сибирь!» – негодует «свидомая».

Терещенко подтверждает, что участие в сопротивлении, похоже, принимает «весь город».

«Согласно военной науке ВСУ рассредоточились по Херсону и пригороду. Вместе с военной техникой.Чернобаевка, Степановка, Антоновка, Зеленовка, пос.Молодёжный, Киндийка, Восточный, Остров. Безусловно, правильный шаг.

Сегодня прилетало – Чернобаевка, Степановка, Антоновка, Зеленовка, пос.Молодёжный, Киндийка, Восточный, Остров.

Каждый шаг оккупационной армии известен. Говорят служба бесславных ублюдков с ног сбилась, выискивая диверсантов. Похоже диверсанты, это весь город», – комментирует автор.

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