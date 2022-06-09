Херсон: Уже не Украина, ещё не Россия

Новости Украины

Херсонский журналист Геннадий Шелестенко рассказывает в материале для «ПолитНавигатора» о том, как живёт занятый российскими войсками регион.

Российский обыватель слышит обещания представителей новой херсонской администрации о скорой организации референдума, однако обстановка в городе остаётся напряжённой.

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Июнь 2022 года в Херсоне, начался с введения новой мобильной связи российского оператора под брендом «На связи». Перед этим все операторы украинской связи были отключены. Это лишило наводчиков украинских ВСУ возможности оперативно передавать информацию о расположении российских войск, в результате – обстрелы Херсона оказались сведены на «нет», мирные жители стали спать спокойней.

Очередь за российскими SIM-картами

К сожалению, в городе по-прежнему есть «ждуны» – те, кто ещё надеется на «освобождение» Херсона войсками ВСУ. Это и те, кто ведёт подрывную работу, устраивая теракты. 7 июня был произведен один из них, возле входа в ресторан «Ностальжи». В клумбе, было заложено взрывное устройство, которое сработало в начале первого дня, когда в кафе идут обедать чиновники. Это элитный ресторан с хорошей кухней. Нельзя сказать, что этот теракт направлен против кого-то конкретно, пострадала женщина и ее дочь, они – простые посетители кафе. Обращаться в больницу они не стали, у них лёгкие ранения осколками битого стекла, окна и двери заведения посыпались от взрыва. Целью диверсантов было нагнетание обстановки страха, чтобы жители города боялись посещать общественные заведения.

Следующей целью может быть театр, который возобновил работу с новым руководством, в театре начали давать спектакли, актеры стали получать зарплату. Но теперь зритель будет бояться посещать массовые скопления людей, ведь мы для диверсантов ВСУ все коллаборанты, мы не покинули свой родной город. Псевдо-патриоты Украины распечатали листовки с инструкцией проведения диверсионной работы, они втягивают мирное население в войну, которую сами начали ещё в 2014 году, введя танки на мирный Донбасс, убивая мирное население этих городов, женщин и детей. Восемь лет идёт война, гражданская война, где убивают не признающих фашизм и нацизм, насаждаемые американскими кураторами.

Подрывная деятельность украинских диверсантов в Херсоне

Херсон – мирный город, но после обстрелов войсками ВСУ, он им быть перестал. Жители на личном опыте узнали, как жили все эти восемь лет люди Донецка и Луганска, многие из них прозрели, но не все, ещё много в городе украиноязычных, отправивших своих детей на войну, убивать инакомыслящих и их освободителей от нацизма. Переформатирование сознания дело трудное и долгое, жителям приходится жить со сторонниками панукраинства рядом, в одних домах, на одной улице, а это страшно.

Начитавшись подрывной литературы с инструкциями проведения терактов, от этих бандеровских патриотов можно ждать всего. Иллюстрацией ненависти может быть такой инцидент, когда десятилетние мальчики сорвали тюльпаны с клумбы, расположенной возле дома сторонницы Зеленского и его банды, та с палкой и руганью бросилась догонять детей, с криками, что придет ВСУ и никто не защитит этих детей и их родителей, спалят всех. А ведь это были дети, они сорвали цветы подарить сверстницам – девочкам, купить цветы они не могут, их родители остались без работы.

Ненависть к российским военным нагнетают «патриоты», которые «раскачивают» ситуацию, используя инциденты, подобные случившемуся 5 июня, когда автомобиль, за рулём которого был российский военный, совершил ДТП на углу улиц Кулика и Ушакова, в результате – двое погибших.

Это горе, но на дорогах Украины гибли украинцы и в мирное время, дорожное покрытие украинских дорог вызывает недоумение, особенно в Херсоне, где банда бывшего мэра Херсона Игоря Колыхаева воровала из бюджета коллосальные деньги, когда ответственный за контролем ремонта дорог депутат горсовета за два месяца после своего назначения купил себе БМВ из салона за 60 тыс. долларов, и это не вызвало вопросов у мэра, хотя это зам мэра, некто Стельмошенко, написал сам заявление о уходе с должности, пока им не занялись соответствующие органы. И так во всем городском хозяйстве – воровали всюду. Если ответственность за эту автоаварию ещё как-то можно возложить на российского водителя, то в разбитых дорогах он не виновен точно.

В Херсоне хорошим симптомом стало обращение одного из командиров теробороны Херсона Дмитрия Кузьменко о предоставлению ему и его супруги российского гражданства, глаза у многих жителей Херсона постепенно открываются.

Но во всех проблемах города «патриоты» продолжают обвинять российских военных, к которым те не имеют отношения. Так, 6 июня 2022 года плотный дым начал стелиться по улицам Херсона в 20 часов вечера. На следующее утро я выехал искать очаг возгорания и нашел.

Горел мусорный полигон утилизации твердых бытовых отходов, который находится за городской чертой, вблизи Таврического микрорайона, дым шел с той стороны. Я напомню, что рядом с полигоном частная Киевская фирма построила 3 года назад завод по переработке газа метана, который образуется в следствии гниения мусора. Эта компания получала из газа электричество, за что городу полагалось 200 тысяч гривен в месяц. С началом ведения боевых действий завод прекратил работу, газ с полигона не откачивали, а он продолжал скапливаться, жара привела к его возгоранию, вот вам и густой смердящий дым от горения отходов, тут уж россияне не причем точно! Пожар ликвидирован, теперь в городе можно дышать.

К сожалению в настоящий момент дефицит специалистов, готовых работать при новой администрации области. Коллектив, который собрал возле себя экс-«регионал» Владимир Сальдо, имеет сложную репутацию – многие воспринимаются как кадры, которым удалось избежать наказания при украинской, продажной власти. И вот теперь они пользуются моментом.

Сам Владимир Сальдо был украинским мэром Херсона две каденции, позже он поменял портфель мэра города на портфель депутата Верховной рады, но после событий 2014 года сбежал в Центральную Америку, где была непонятная история с похищением. Позже – его чудесное освобождение и возвращение в Херсон, а затем уже он стал депутатом горсовета.

Репутация у Владимира Васильевича – под вопросом – он, будучи мэром, заставлял предпринимателей брать его в соучредители ими построенных предприятий, в лучшем случае он имел просто долю, в худшем случае «отжимал» всё предприятие. Показательный пример – гостиница «1 мая» в самом центре Херсона, которая была им приватизирована. Старинный дом, в котором находится, гостиница рушится, собственник ни разу гривны не вложил в реставрацию старинного здания, ждал его обрушения, с целью на его месте построить небоскреб с парковками, с которыми в городе большие проблемы.

Подобная репутация и у Кирилла Стремоусова, у которого довольно пестрый бэкграунд. То он дружит с Ильёй Кивой, депутатом Верховной Рады (бывшем начальником отдела по борьбе с наркотиками в Херсонской полиции, торговавшим наркотиками), дружит с начальником украинской полиции Аваковым, майдановским фашистом, то он за «Русский мир» рвет на себе последнюю рубаху.

Вот так и получается, что во многом новая команда во главе Херсона состоит из людей, которые меняли свои убеждения в зависимости от ветра, наполнявшего паруса их «кораблей», плывущих к обогащению. Это не вызывают поддержки в городе. Все их знают, а их сотрудничество с новой российской властью накладывает тень на саму российскую власть.

Умные понимают, что это временное правительство, собранное из того, что было.. Все в ожидании прихода к власти профессионалов – людей без сомнительного шлейфа.