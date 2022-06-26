Херсон за неделю: Серия терактов, спекуляции на гривне и рубле, пересечение границы с Крымом

Новости Украины

Уходящая неделя для Херсона обернулась серией терактов. Покушения на чиновников пророссийской администрации совершала агентура СБУ. Она растворилась среди мирного населения, ее цель – терроризм, превратить Херсон в Ольстер.

Первым была атака на Юрия Турулева, главу военно-гражданской администрации поселка Чернобаевка. Он попал под град осколков после сработавшего взрывного устройства по пути следования его автомобиля. Слава Богу, Юрий серьезно не пострадал.

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Вторым ЧП стало сообщение о покушении на экс-депутата Верховной рады от партии Зеленского, который сотрудничал с российскими военными, – Алексея Ковалева. Найден его подорванный автомобиль, судьба самого Алексея пока не известна.

Сотрудники СБУ также подорвали автомобиль Дмитрия Савлученко, который возглавлял в ВГА Херсонской области управление по делам молодежи и спорта. Он погиб.

Дмитрий целил в политики ещё с 2014 года, поддерживал майдан. Кардинально Савлученко изменил свой вектор, когда начал сотрудничество с Евгением Мураевым, депутатом Верховной рады. Тогда Дмитрий стал журналистом канала «НАШ», который принадлежал Мураеву. На выборах в мэры поддерживал Владимира Сальдо. Вместе с Сальдо и Стремоусовым с самого начала прихода ВС РФ в Херсон, поддерживал россиян. В итоге стал членом ВГА Херсонщины, занимался распределением гумпомощи. Напомню, что ранее погибший в Херсоне Валерий Кулешов тоже был связан с распределением гумпомощи.

Ещё одна трагедия произошла в Херсоне – погиб Олег Худяков, возглавлявший в УВД Херсона общественную безопасность. С приходом россиян он город не покинул, был приглашен на беседу к русским специалистам, встреча затянулась на неделю. Вернувшись домой, он переживал о прошедшем разговоре. Родственники достали его из петли ещё живого, но уже в больнице Худяков скончался. Без судебной экспертизы трудно говорить об истинной причине смерти, можно только привести версии: Худяков много знал, согласился он на сотрудничество или нет, не ясно. Ему было чуть за пятьдесят, молодой и крепкий мужчина.

В субботу в Каховке подожгли автомобиль сотрудницы ВГА , начальника отдела образования Ирины Махневой. Сама Ирина не пострадала, поджёг выглядел, как предупреждение, возможно, что следующее покушение может окончиться фатально.

СБУ-шники получают зарплату, им нужно показать результаты своей деятельности. Цель этих терактов – показать свое присутствие, запугать местное население, дестабилизировать обстановку в городе. Трусость украинской агентуры в том, что они атакуют людей, которые открыты, ходят без оружия и охраны. То, что от этих взрывов могли пострадать случайные прохожие, Киев не беспокоит, «патриотизмом» тут не пахнет.

Обстрелы по Херсону продолжаются. В субботу прогремело три взрыва, ПВО ВС РФ сработали четко, сбиты «точки У». Цель этих обстрелов – так же посеять страх и ужас , которые должны жить в головах мирных жителей.

Боятся ли Херсонцы жить в городе? Конечно страшно, но это не останавливает активных горожан от желания строить новый Херсон. Вот что пишет в своем блоге экс-депутат Верховной рады от Херсонской области Алексей Журавко.

«Что я вам хочу сказать, херсонцы. Херсон уже никто не отдаст под контроль Киева! Забудьте об украинской власти, как о страшном сне! Это киевский режим привел к нам в дом горе, боль, разруху и смерти. Херсонцы, хочу с вами поделиться информацией, как два моих друга поверили украинским СМИ. Один уехал в Николаев, а другой уехал в Киев. Вот что мне рассказал Петр Александрович, который уехал в Николаев: «Привет, Алексей! Будь проклят тот день, когда я решился уехать из Херсона в Николаев! Прячусь по родственникам. Кормить детей нечем. Работы найти не могу. Потому, как я призывного возраста. Воевать не хочу, так как эта война не наша. Уже получил две повестки из военкомата, прибыть для прохождения службы. Сбежал уже со второй квартиры. Детей вижу редко, жену тоже. И вспоминаю наш разговор двухнедельной давности, когда ты мне говорил: «Не уезжай из Херсона! В Херсоне будет намного спокойнее». Ты даже мне работу предлагал. Теперь я кусаю локти, да достать не могу. Николаевские СБУшники свирепствуют. ВСУшники готовят боевые укрепточки в домах. Военной техники очень много. Для того, чтобы мне выехать из Николаева, мне нужно восемь тысяч долларов. У меня их нет. Что делать не знаю. Как жить – не знаю! Жена меня за тебя пилит, и говорит, какой же ты дурак, что не послушал Алексея! А ведь он был прав! В крайнем случае, уехали бы в Крым и переждали. Не знаю… может получится и жену, детей переправлю в Херсон. А самому – уж как выйдет! Вот и выходит – билет «в один конец»!». У второго моего друга, Константина Борисовича, ситуация еще хуже! Он умудрился семью отправить в Западную Украину, а сам остался в Киеве. У него отобрали машину, деньги, еще и хорошо избили. Сейчас он у своих киевских друзей и тоже говорит: «Валерьевич! Помоги как-то вернуться назад в Херсон!». Вот такая она, ситуация, сложилась у моих друзей. Я всего лишь могу посоветовать всем, кто уехал в направлении Киева, Одессы, Николаева, и другие города, подконтрольные брехливой карательной власти, побыстрее уехать. Там скоро будет еще хуже, чем в Херсоне! Бандеровцы будут мирное население использовать, как щит, прикрываться вами. Несмотря ни на детей, ни на бабушек, ни на мам, ни на пап. Будет использоваться тактика, как в Мариуполе. А когда горячая точка подойдет, к горячей фазе, то нацики будут расстреливать беженцев, чтобы беженцы не покидали города. К сожалению, но это факт, украинцы, я говорю вам правду. У этой власти ничего человеческого нет! Для меня каждая жизнь дорога. И я хочу, чтобы вы, здравомыслящие украинцы, задумались и приняли правильное решение. Чем быстрее вы покинете эти подконтрольные Киеву города, тем лучше будет для вас, ваших детей, близких и родных. Еще раз повторюсь! Для Херсона нет никакой опасности! Не паникуйте! Идите, устраивайтесь на работу, кормите свои семьи. Занимайтесь своим бытом. Россия уже не отдаст Херсон никому! И Херсон будет жить без Бандеры, без чужой истории, без вражды и без ненависти!».

Впрочем, конечно, налаживание новой жизни в Херсоне происходит не без проблем. Работы Кобеца, нового мэра Херсона, не видно, мэрия закрыта, чиновники туда на работу не ходят, кто финансирует жизнедеятельность города – остаётся загадкой. Подрядные организации, выполняющие работу по благоустройству города, зарплату получают в гривне. Транспорт в городе функционирует, но салоны автобусов и троллейбусов полупустые, город покинула большая часть населения.

Хорошей новостью стало то, что на дороги Херсона вышли сотрудники ГИБДД из ДНР, может, это поможет остановить безнаказанную езду херсонских водителей, которые расслабились и ездят, не соблюдая правила, и не всегда трезвые.

Цены в магазинах устанавливает собственник, как ему угодно, регулирующего механизма нет. Но больше всего вызывает недоумение, когда отношение рубля к гривне везде разное. Херсонский гипермаркет «Эпицентр» перешел во владение новым хозяевам, те, на радостях, установили свой курс рубля к гривне, если цена в рублях 900 рублей, то в гривне 600, а не как везде 450. Контроля за подобными выходками самоуправства нет никакого.

Когда у людей ещё нет рублёвых поступлений, когда они тратят последнюю гривну, такое отношение к людям не укрепляет веры в «Русский мир», люди возмущены, пенсионеров просто грабят, мало того, что снять пенсию они могут, только выстояв огромные очереди и под определенный процент, да ещё и по частям. Сразу всю сумму снять невозможно. Где- то можно снять 500, где- то 1000 гривен, и с каждой тысячи отдать 10 процентов. Так ещё и цены подняли до небес, а гривну опустили ниже плинтуса.

В русских рублях пока выплат никаких нет, пенсии и социальные пособия пока приходят в гривне. Уже сейчас в пунктах раздачи гуманитарной помощи, люди теряют сознание, пенсионеров увозит скорая помощь, люди занимают очередь с трёх часов утра, нередко происходят столкновения и драки прямо у дверей Центра гуманитарной помощи. Хотя, как говорят работники самого центра на Ушакова 47, которые, кстати, тоже не получают зарплат, хотя работают уже третий месяц, есть и такие экземпляры, которые ходят по точкам выдачи гумманитарки, приводят с собой толпы детей, затариваются продуктами и медикаментами сумки, и все это несут продавать на рынок.

Херсон, хоть и не город-миллионник, как Одесса, и большая половина местных жителей выехала, но вместо них заехали люди из полностью разбомбленных близлежащих сел. И населения не так уж и мало, поэтому не мешало бы в каждом микрорайоне города открыть по одному гуманитарному центру. Это позволило бы разгрузить работу уже существующих двух и снять напряжение с жителей. Было бы намного удобнее, чтобы каждый человек был прикреплен к своему району проживания. На Шуменском такой центр можно было открыть в Кинотеатре «Шумен». И с такой просьбой местные жители уже обращались к Владимиру Сальдо, но пока ответа не получили.

Ещё одна проблема – это очереди на таможне в Армянске. Все очень красиво отчитываются, что проблема решена. Но, на самом деле, это большая русская рулетка, как повезет. Сегодня можно проехать через границу за два часа, а завтра можно простоять до десяти. Так что и эта проблема остаётся открытой.

Ну и напоследок, в Херсонский государственный университет нужны преподаватели, очень многие крымчане именно там в свое время получили свои дипломы. Если есть желающие преподавать в родном университете, связывайтесь с новым ректором Татьяной Томилиной.

В субботу также стало известно о запуске в FM-диапазоне Херсона пяти российских радиостанций:

91.3 Наше радио

101.2 Казак-FM

104.8 Europa+

106.2 Первое радио

107.8 Радио Крым

«Готовится выйти в эфир первая радиостанция свободной Херсонщины! Существует техническая возможность запуска 5 херсонских радиостанций. Однако, требуется модернизация оборудования и люди с горящими глазами», – сообщила вице-губернатор Екатерина Губарева.