Украинское руководство уничтожает своих солдат, отправляя их на завоевание Херсонской области. Наступая в голом поле они неминуемо становятся жертвами.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда заявил замглавы Херсонской ВГА Кирилл Стремоусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Херсонская область защищена намертво, и любые попытки прийти нацистам в Херсон сегодня купируются и несут большие потери. Мы уже говорили, что это потери обыкновенных людей, которых вылавливали нацисты на улицах Украины, заставляли идти в окопы, не понимая, за что они там идут», – заявил Стремоусов.

«Херсонская область – это степь, очень большое преимущество сегодня в нашей защите. Если вы помните Нестора Ивановича Махно… именно Нестор Иванович Махно со своей крестьянской армией давал, как говорится, люлей всем подряд, потому что никто не дооценивал степи Херсонщины.

Также он ответил на вопрос, нужно ли России для победы объявлять мобилизацию.

«Мобилизация – это слово… я бы не хотел говорить о слове мобилизация. Понимаете, мобилизация – это слово для информационной войны заезженное, но скажу так, идет сегодня священная война, и мы, находясь на передовой, это понимаем.

Знаете, откровенно говоря, давайте вернемся в эпоху 1941 года, когда тоже пытались малыми силами что-то там бороться. Но когда объявили первую, вторую, третью волну мобилизации, только лишь к 42-му году, понеся космические для нас потери, мы начали бить врага. Конечно же, малыми силами, отсиживаясь где-то за какими-то поребриками или философствуя на стороне, мы не сможем победить.

Да, действительно, мы сегодня столкнулись с проблемой, в которой не хватает людей, необходимо всем понять, что Россия полностью, вся наша культура в опасности.

Поэтому я абсолютно согласен, что необходимо сегодня усилить и закончить это раз и навсегда, хотя бы на ближайшее столетие. Я считаю, что мобилизация – это нормальное явление для мужчин, которые хотят мира, не ожидая определенных стрессов, которые мы сегодня переживаем также, как и Донбасс в последние восемь лет, Белгородская область, которая сегодня находится постоянно под обстрелами, ведь фронт может, действительно, передвинуться.

Поэтому я считаю, что это нормальное явление – мобилизация, если уж говорить про слово мобилизация, она, как необходимость, сегодня нужна», – заявил Стремоусов.