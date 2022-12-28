Херсонцам очень нравятся домики в пригородах Севастополя – риелтор

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Жители Херсона и Херсонской области могут рассчитывать только на жилищные сертификаты и на личные сбережения для покупки недвижимости. Ни под одну ипотечную программу граждане из нового российского региона не подпадают.

Об этом сообщила в эфире «ForPost» директор одного из севастопольских агентств недвижимости Наталья Массальская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Есть проблемы с ипотеками для херсонцев, – подчеркнула она. – Во-первых, нужно иметь от четырёх месяцев стаж работы в Российской Федерации, что невозможно для жителей Херсона, во-вторых, сертификаты даются для семей с детьми, где они должны быть титульными собственниками наравне с родителями. А взять ипотеку под детскую долю не представляется возможным, потому что банк на это не пойдет. Поэтому получается, что ипотечные возможности ограничиваются».

Сертификат на одного взрослого человека выдается на сумму 2,75 миллионов рублей, для семьи из двух человек – на 3,5 миллиона рублей, из трех человек – 4,5 миллиона рублей.

«Можно купить в пригороде жилье минимальной площадью от 12 кв м по нормам Севастополя, – уточнила Массальская. – Семья из двух человек может позволить себе за 3,5 миллиона что-то купить, тем более, сейчас разрешили объединять сертификаты и на одну семью можно взять что-то приличное. Люди доплачивают собственными денежными средствами, а у кого нет – едут в пригород и покупают домик. Домики в пригороде херсонцам очень нравятся».

Никаких ограничений при оформлении недвижимости у граждан с украинскими паспортами не возникает. Мораторий для нерезидентов существует только на земельные участки, а в большинстве своем херсонцы находятся в процессе оформления российских документов. Поэтому их сертификаты распространяются на все виды сделок с недвижимостью.

«В Крыму выдано довольно большое количество таких сертификатов, в Севастополе поменьше. На сегодняшний момент к середине декабря люди получили 105 сертификатов и 410 заявок в работе, Не думаю, что такое количество покупателей что-то изменит на рынке недвижимости, но возможность у этих покупателей есть, – отметила эксперт. – 400 человек ситуацию на рынке недвижимости не сдвинут, но это лучше, чем ничего».