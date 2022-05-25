Херсонцы и запорожцы войдут в состав РФ уже будучи россиянами

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Новости Украины

Указ президента об упрощенном порядке приема в гражданство России жителей Запорожской и Херсонской областей является первым шагом по вхождению этих территорий в состав федерации.

Такого мнения придерживаются в военной администрации Херсона и в Общественной палате Крыма, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас сделан шаг не только по упрощенной форме получения гражданства РФ – это еще раз говорит о том, что намерения у России серьезные, и она никуда не собирается уходить с территории Херсонской и Запорожской областей, – подчеркнул замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. – Граждане получили возможность уже сегодня стать полноправными гражданами РФ, и вхождение Херсонской области в состав РФ станет следующим этапом. Указ подписан сегодня, и мы уже формируем центры, в которые люди смогут обращаться с документами для получения гражданства. Делаем максимально все, чтобы это ускорить».

Отныне граждане, проживающие в Херсонской и Запорожской областях могут быть уверены в своем будущем, несмотря на неопределенность статуса этих территорий. Так считает политолог Денис Батурин.

«Упрощенная схема предоставления гражданства жителям Херсонской и Запорожской областей – это один из первых шагов по определению статуса освобожденных территорий. При этом стоит учесть, что Херсонская область освобождена полностью, а Запорожская область на данный момент – еще нет», – подчеркнул эксперт в эфире «Крым 24».

Упрощенный порядок приема в российское гражданство поможет быстрее интегрировать освобождённые территории Украины в состав РФ. Такое мнение выразил председатель Общественной палаты РК Александр Форманчук.

«Я считаю, что это легитимный путь интеграции Херсонской и Запорожской областей Украины в состав РФ. Чем быстрее мы это сделаем, тем будет лучше и для нас, и для этих людей, которые поверили в то, что Россия навсегда пришла на земли, освободившиеся от нацистов», – заверил Форманчук.