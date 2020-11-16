Херсонцы при рекордно низкой явке сделали максимально неразумный выбор

16.11.2020, Москва, Владимир Гладков

Победа Игоря Колыхаева (партия «Нам здесь жить!»), согласно предварительным данным второго тура выборов херсонского городского головы, ничего хорошего самому Херсону и его жителям не сулит.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

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«Конечно, с одной стороны, жалко, что такие выборы состоялись. Первое, видно, что народ на сегодняшний момент разочаровался как в одних, так и во-вторых, видно, что народ не доверяет сегодняшней власти. Это первый показатель агрессивного отношения ко всей власти как снизу, так и сверху, так как явка была очень низкой (до участков дошла пятая часть избирателей – ред.)

Второе. Ничего не поменяется в городе в хозяйственном отношении, а это в экономике, а это в развитии города, а это непосредственно в коммунальном хозяйстве.

Единственное – если бы, допустим, Владимир Сальдо победил, была бы видна какая-то стабильность. Но так как сегодня победил Колыхаев, это означает, что он фактически города не знает. Большинства нет ни у кого, ожидается очередной хаос, проблемы в хозяйственном блоке самого Херсона, также проблемы бизнеса настанут – одним словом, ничего хорошего не вижу», – заявил Журавко.

«Плюс, человек недавно пришёл в политику города и неизвестно, успеет ли он что-то сделать с городом полезное. Мы все понимаем, что общая экономическая ситуация в стране очень плохая, мы понимаем, что и политика сама плохая, она несёт в себе раскол. Мы понимаем, что есть коронавирус на сегодняшний день, он никуда не делся. Справится ли он с этими всеми проблемами?

Поэтому, как я вижу, пока что ничего хорошего не будет. Что касается депутатского корпуса в городе – тоже наблюдаю проблемность. Поэтому на данный момент все показали себя налицо», – добавил экс-депутат.

Также он уделил внимание результатам ОПЗЖ.

«Что касается «оппозиционного блока», конечно, поддерживал второй рейтинговый политический блок, мне жаль, что они плохо поработали и не смогли вывести свой актив для поддержки своего кандидата. Думали, всё само прибежит, всё само получится, но этого не получилось. В итоге в Украине нет ни одного мэра у «оппозиционного блока». А так, посмотрим, как Колыхаев будет разбираться с проблемными вопросами, которые сегодня есть в самом городе», – заключил Журавко.

Отметим, по данным экзитпола ОО НТЖ, Игорь Колыхаев побеждает в втором туре выборов мэра Херсона с 67,03% голосов избирателей. Его соперник Владимир Сальдо получил 32,97%.