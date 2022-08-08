Херсонец получил 7 лет тюрьмы за то, что украл все сбережения у семьи беженцев с Донбасса

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Новости Украины

Славутский горрайонный суд признал виновным жителя Херсона в краже более 750 тысяч гривен. Мужчина похитил сумку с деньгами у семьи из Донецкой области, которая жила в социальном приюте в городе Славута Хмельницкой области, лишив их тем самым всех сбережений.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

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«При публичном обвинении Шепетовской окружной прокуратуры суд признал виновным неоднократно судимого жителя города Херсона в краже более 750 тыс. грн, совершенном повторно, в условиях военного положения (ч. 5 ст. 185 УК Украины). Решением Славутского горрайонного суда ему назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией всего надлежащего имущества», – говорится в сообщении.

Прокуроры в суде доказали, что в апреле 2022-го мужчина поселился на ночь в социальном приюте в городе Славута, где ночевали вынужденные переселенцы. Там он похитил сумку со сбережениями семьи из Донецкой области.

Злоумышленника задержали на блокпосту в поселке Летичев, когда он пытался уехать за пределы области. Украденные средства у него изъяли и вернули владельцам.