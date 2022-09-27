Херсонщина и Запорожье войдут в состав РФ по собственному сценарию – крымский политолог

27.09.2022  20:40 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Запорожье, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Спецоперация, Украина, Херсон
Новости Украины

Референдум в Запорожской и Херсонской областях создал прецедент, которым в ближайшем будущем воспользуется еще несколько областей Украины.

Такое мнение «ПолитНавигатору» высказал крымских политолог Андрей Никифоров.

Референдум в Запорожской и Херсонской областях создал прецедент, которым в ближайшем будущем воспользуется еще...

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«Что первоначально ценно и значимо – то создание новых субъектов Российской Федерации, поскольку этот процесс не будет одинаковым для двух республик Донбасса и двух областей. Дело не в том, что одни называются республиками, и, по всей видимости, так и будут называться уже в рамках Российской Федерации, а другие, и есть такое намерение, останутся областями. По российской Конституции и области, и республики, и края, и прочие субъекты – все являются автономными государственными образованиями. Во главе у них законодательный орган, есть свои полномочия, которые регулируются их законодательными органами.

Различие заключается в том, что ЛНР и ДНР последние 8,5 лет проходили процесс выхода из состава Украины, объявление независимости и распоряжение своим суверенитетом через заявление о намерении стать субъектом Российской Федерации. А Херсонская и Запорожская области должны проскочить все этапы в один момент. Об этом говорят формулировки вопросов референдума в бюллетенях – выход из состава Украины, образование самостоятельного государства и его вхождение в состав субъектов Российской Федерацией».

По словам эксперта, последние легитимно избранные власти сбежали из областей, после чего возник определённый вакуум. Военно-гражданские администрации, которые действуют на данный момент, выполняют текущие вопросы жизнеобеспечения, но не имеют мандата от общества на то, чтобы осуществлять власть на этой территории. И население региона, по сути, принимает политическое решение самостоятельно.

«Как было у нас в Крыму – мы проголосовали за возвращение в Россию, но накануне этого голосования наш парламент принял постановление, в котором чётко прописал, как будут имплементироваться результаты голосования. И дальше он действовал в силу того, что был уполномочен от населения на основании полученных результатов объявить Республику Крым независимым государством и затем вступить в переговоры на основании полученного мандата на вступление в состав Российской Федерации, – пояснил Никифоров. – В Херсонской и Запорожской областях нет такого органа, который имел бы такие полномочия.

По большому счету люди принимают такое постановление в ходе референдума сами, сами заявляют о таком намерении. А администрации, судя по всему, останется выполнить чисто техническую функцию: поехать в Россию, чтобы где-то поставить подпись. Но после этого потребуется все равно создание легитимных представительных органов власти на этой территории».

Политолог добавил, что до выборов в законодательное собрание в областях будет какой-то переходный формат для разработки Конституции, уставов этих субъектов, и законов на основании этих уставов, которые будут приниматься своего рода учредительным собранием.

«Они войдут в состав РФ в качестве субъектов, а структуру, политическую систему этим регионам придётся ещё создавать уже в рамках Российской Федерации. Это любопытно. Такой политико-правовой эксперимент. Крымский опыт здесь уже не совсем пригоден. Они будут первопроходцами в этом деле. И тем более, что аналогичная ситуация, вполне вероятно, может сложиться в других территориях бывшей Украины».

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