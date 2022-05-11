Херсонщина надеется войти в состав России

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Новости Украины

Власти Херсонской области будут обращаться к президенту Владимиру Путину о включении региона в состав Российской Федерации.

Об этом сегодня заявил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Референдума в Херсонской области не будет, так как референдум в Крыму не воспринимается серьезно со стороны мировой общественности. Будет просьба к президенту России Владимиру Путину», – уточнил Стремоусов.

Он добавил, что Херсонщина восстановит исторический герб времен Российской империи, как «исконно русская территория и исконно русский город».

Также областная администрация рассмотрит предложение назвать одну их улиц именем Владимира Жириновского, который предсказал воссоединение земель юга Украины с Россией.