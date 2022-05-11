Херсонщина надеется войти в состав России

11.05.2022  14:31 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
Просмотров:
 
Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Власти Херсонской области будут обращаться к президенту Владимиру Путину о включении региона в состав Российской Федерации.

Об этом сегодня заявил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Власти Херсонской области будут обращаться к президенту Владимиру Путину о включении региона в состав...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Референдума в Херсонской области не будет, так как референдум в Крыму не воспринимается серьезно со стороны мировой общественности. Будет просьба к президенту России Владимиру Путину», – уточнил Стремоусов.

Он добавил, что Херсонщина восстановит исторический герб времен Российской империи, как «исконно русская территория и исконно русский город».

Также областная администрация рассмотрит предложение назвать одну их улиц именем Владимира Жириновского, который предсказал воссоединение земель юга Украины с Россией.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  


    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть