Херсонщина: Население в нищете, майданщики при власти жируют

12.04.2019, Херсон, Владимир Гладков

Пришедший на волне майдана мэр провинциального городка вблизи Херсона, пользуясь служебным положением для обогащения, вытянул деньги прямо из городского бюджета, даже не утруждая себя какими-либо бизнес-схемами.

Соответствующий видеоролик на своей странице в «Facebook» опубликовал бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Известная народная поговорка «Знай меру!» полезна во все времена и при всякой власти. Но, к сожалению, есть бездумная власть в Украине, которая, теряя чувство меры, теряет совесть, а вместе с ней – поддержку избирателей, а затем и свободу.

В предлагаемом вам коротком видеоролике показан мэр небольшого городка Олешки (Цюрупинск) Дмитрий Воронов, что вблизи г.Херсона. У чувака, как говорят американцы, явно снесло крышу. Почему? А потому что его «желудок» внезапно утратил свои размеры», – представил экс-нардеп видеоролик.

Журавко прокомментировал содержание сюжета, озаглавив его «Вора на должность мэра г.Олешки привел майдан».

«Смотрите, только за 2018 год размеры его недвижимости, со стартовых 68,5 кв.м приросли еще на 104,8 кв.м в виде гаража-бани, затем, в тот же год, приросли еще на 18,6 кв. м в виде пристройки, а потом еще в виде двух террас размерами в 29,8 кв.м и 21 кв.м, а потом еще и сараем площадью в 31,3 кв.м. Этого оказалось мало, и запасливый мэр соорудил у себя на подворье пруд. Он лично имеет иномарку в виде КИА Соренто 2012 г., а его жена Хюндай 2011 г., и это в нищем районном центре, где всё уничтожено, что было мною создано в бытность депутатом Верховной Рады и давало людям работу.

Нехило, да?! Но если бы он или его жена где-то, в каком-то хоть «бизнесе» заработали это все на пире во время чумы. А так нет! Просто госаудитслужба выявила, что из бюджета г. Олешки было украдено 10,6 млн. грн. Так чего бы хозяину на этом пиру не пожировать?

И почему-то пока не видно, чтобы воронок с решётками увозил в тюрьму уже экс-мэра Дмитрия Воронова. Пока он продолжает рулить провинциальным районным центром. Это говорит о том, что он «правильно держит нос по ветру», нашел «течение» и вовремя заносит «бабки» тому, кто мог бы его остановить в чинимых преступлениях, но не делает этого, так как тот «прилично крадет» и «вовремя делится», – прокомментировал Журавко.

«Вот вам и картина реальной украинской действительности, которая показывает, как деградирует власть и нищает народ, находясь под прикрытием американцев. Так что смотрите, пожалуйста, и думайте, сколько еще времени вы, дорогие земляки, выдержите в такой вот стране победившей бандеровщины и разгула примитивного беспредела.

Я об этом не молчу, надеясь, что и вы расскажете другим правду о том, что сегодня власть творит с угнетаемым ею народом. Полиции, прокуратуры, службы безопасности, другой власти и контролирующих органов при этом НЕТ! Они все в долях! Это паразиты и шакалы, поедающие тело моего народа! Не молчи, народ! Хотя бы кричи, что тебе больно от этого!» – призвал украинцев экс-нардеп.