Херсонщина отмечает веерными отключениями годовщину подрывов ЛЭП, ведущих в Крым

Больницы и другие объекты критической инфраструктуры Херсонской области вынуждены работать на генераторах в связи с веерными отключениями электричества в регионе.

Об этом говорится в заявлении замглавы Херсонского облсовета Егора Устинова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В течение месяца происходят веерные отключения в Новотроицком, Геническом, Нижнесерогозском и других районах. Больницы и всё остальное работает на дизельных генераторах. Поэтому ежедневные мантры от власти, что все замечательно и никаких отключений нет – это полный абсурд», – цитирует Устинова пресс-служба его политсилы ОПЗЖ.

В связи с этим депутат разразился риторикой о необходимости ввода моратория на повышение тарифов, призвал заключать прямые контракты на энергоносители и оказать господдержку угледобывающим предприятиям Украины.

В то же время в «Херсоноблэнерго» заявили, что речь идёт лишь о плановых отключениях в указанных выше районах. В ведомстве опубликовали список адресов и дат с указанием причин – «капитальный ремонт на линии», «техническое обслуживание линии» и т.д., а также указали и на внеплановые отключения, добавив, что они имеют одиночный характер и затрагивают, как правило, один или несколько домов.

Обстановку с энергоснабжением региона прокомментировал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

«Уж больно часто последнее время энергетики Херсона и области рассказывают, что идут, типа, плановые ремонты. Я в это не верю, потому что уже по многим районам идут такие отключения, но ссылаются на плановые ремонты или идут замены столбов, каких-то запчастей, проводов, также, типа, есть проблемы с трансформаторами, их усердно меняют. Но по районам области уже идут такие отключения, и мне ни с одного района уже звонили и рассказывали, что отключают по часу, по два, по три», – рассказал бывший депутат «ПолитНавигатору».

Примечательно, что распространение данной информации практически совпало с годовщиной энергетической блокады Крыма, когда с 20 по 22 ноября 2015 года боевики запрещённого в РФ «Меджлиса» при абсолютном попустительстве со стороны правоохранителей взрывали опоры ЛЭП в Херсонской области, ведущие из Украины на полуостров.

На это также обратил внимание политолог и экономист Александр Дудчак.

«Надежда украинской власти на исконно русское понятие «авось» – ещё раз подтверждает: мы – один народ. Иначе, как объяснить то, что Украина подошла к отопительному сезону с минимальными запасами газа и угля. Хотя в России давно на «авось» не рассчитывают. И вот уже на Украине заговорили о «веерных отключениях» электричества. Но в правительстве поправляют, – «не веерные, а плановые». Конечно, это сразу успокоит народ – «плановые отключения» – это же совершенно иное, не то, что «веерные». А, кто не умеет их различать, тот агент Кремля», – сказал Дудчак «ПолитНавигатору».

«Так совпало, что беспокойства по поводу «конца света» в квартирах совпали с годовщиной государственно-террористической акции по подрыву медждисовцами ЛЭП в Херсонской области. Как обычно – хотели навредить соседу, но нанесли ущерб себе намного больший. В Крыму – ни веерных, ни плановых отключений не намечается. И здесь звучит уже исключительно украинское – «А нас за шо»? Да, разве могли в Киеве догадаться, что у действий по разрыву экономических связей с Россией могут быть такие последствия, как нехватка электроэнергии на Украине?» – риторически спросил эксперт.

Та же ситуация, считает политолог, и с госпереворотом 2014 года в целом.

«В эти дни на государственном уровне, почему-то, как праздник отмечают годовщину начала «революции гидности». И вряд ли кто-то из госчиновников вспомнит, что тот госпереворот обнулил и крайне выгодные для Украины соглашения с Россией, подписанные в декабре 2013 года. Среди которых были – завершение строительства двух энергоблоков на украинских АЭС и завода по производству ядерного топлива (первую очередь предприятия планировали ввести в 2015 году). Но, возможно, это – не ужасная реализация чудесных планов, а отличная реализация чудовищных планов – по деиндустриализации и депопуляции Украины», – заключил Александр Дудчак.