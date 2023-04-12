Херсонщина вслед за Крымом отменила мероприятия в День Победы

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Власти Херсонской области массовые мероприятия 9 мая проводиться не будут.

Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В этом году, учитывая то, что мы находимся в условиях военного положения, массовые мероприятия не будут проводиться в целях дополнительной безопасности. Но я уверен, что люди все равно пойдут к памятным местам, пойдут по зову сердца», – отметил Сальдо в эфире ТРК «Таврия».

Врио губернатора предположил, что отметить обе праздничные даты удастся в сентябре, объединив День Победы в Великой Отечественной войне с победой во Второй мировой.

Соседняя Запорожская область еще не приняла решение относительно массовых мероприятий 9 мая. Также нет официальной информации из Севастополя – парад в День Победы там проводится по решению Минобороны РФ, а не губернатора. Глава Крыма Сергей Аксенов решил не рисковать и отменил все массовые шествия – демонстрацию 1 мая, Парад Победы и «Бессмертный полк».