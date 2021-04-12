Херсонщина запросила статус приграничной зоны

12.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В связи с тем, что объекты, входящие в 30 километровую приграничную зону, связаны непосредственно со многими другими важными объектами, находящимися на территории Херсонской области, было бы целесообразно дать такой статус всему региону.

Об этом в ходе комитетских слушаний заявил первый заместитель председателя Херсонской ОГА Дмитрий Бутрий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть ограничения в определении приграничной территории в рамках 30-километровой зоны. Но учитывая большие расстояния между территориальными единицами на Херсонщине, хотелось бы, чтобы были изменения, и учитывалась не только 30-километровая зона, а вся область.

Потому что у нас сегодня важные инфраструктурные объекты, задействованные в деятельности всей области, они находятся на более значительных территориях – например, аэропорт, Северно-Каховский магистральный канал, Северно-Крымский канал.

То есть, все эти объекты связаны друг с другом, и оградить их 30-километровой зоной – не правильно. Я думаю, что для более эффективного внедрения этого закона (об основах государственной и региональной политики в соответствии с пунктами 45, 47 стратегии «деоккупаии и реинтеграции временно оккупированных территорий республики Крым и города Севастополь от 24.03.2021), нужно учитывать территорию всей области», – предложил Бутрий