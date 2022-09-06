Херсонщина: Заукры злорадствуют, а России грозит потеря лояльных фермеров

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Новости Украины

Херсонские фермеры, решившие продолжить работу при новой власти, столкнулись с огромными проблемами.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале сообщает военкор Роман Сапоньков.

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Он опубликовал полученное им письмо «от фермеров, которым помогали весной по мере сил».

Их предприятие, действующее в Херсонской области с 90-х годов, в этом году столкнулось с самыми большими проблемами за всю свою историю.

«Продукция, которую мы вырастили зимой, не была реализована весной в период активных боевых действий, переросла в теплицах и стала нетоварной (редис и зелень). Это была скоропортящаяся продукция, которая продавалась через сетевые магазины крупных городов (Киев, Днепр, Одесса, Харьков). В малочисленной по населению Херсонской области она оказалась полностью не востребована», – рассказывают фермеры.

Они надеялись, что смогут реализовать летне-осенний урожай по российским ценам, и смогли в кредит посеять и вырастить десятки гектаров помидора.

«К сожалению, закупщика на такой объем овощей у нас не нашлось. Из России приезжали только лишь единичные клиенты. Часть помидора уже перезрела и пришла в негодность. Такая же судьба похоже ожидает и остальной помидор. Крупный переработчик отказывается принимать томат на пасту в этом году, так как для загрузки линии им требуется сотни тонн в день, что невозможно в этом году, так как большинство фермеров отказалось от выращивания овощей. Везти помидор на томатную пасту на большое расстояние нет смысла, так как наёмный транспорт будет стоить дороже стоимости помидора. К тому же оплата в такой случае отсрочена на много месяцев, а труд работников надо оплачивать день в день», – отмечают авторы.

Они вывозят свой товар в Симферополь на мелкооптовый рынок, но там реализация мизерная, поскольку он перенасыщен товаром.

«Наём фуры на Москву и Петербург в объезд через Крым с Херсонской области стоит около 250 тыс рублей, что делает перевозку нерентабельной и рискованной. (!) Свободный проезд в Россию через ДНР почему-то отсутствует и даже сами дончане ездят грузиться в Крым через Тамань. Мы оказываемся в сложнейшей ситуации с полями перезревшего томата выращенного на кредитные средства и без денег для начала следующего года. Наши наемные работники окажутся без работы и вероятней всего будут вынуждены выезжать и становиться на иждивение государства. Как вы думаете, возможно ли нам всем как-то помочь?», – задаются вопросом херсонские сельхозпроизводители.

Они также обращают внимание на злорадство лояльных Украине коллег.

«Лояльные киевскому режиму фермеры, которые выехали и не стали выращивать продукцию в этом году, ожидая победы ВСУ, сейчас радостно потешаются над теми, кто, как мы, поверил, что сможет преуспеть вырастив овощи для российского рынка в этом году», – резюмирую авторы.