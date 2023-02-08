Херсонская область перешла в рабочий режим и набирает ритм – Сальдо

Любовь Смирнова.  
08.02.2023 19:49
  (Мск) , Симферополь
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Сельское хозяйство, Спецоперация, Украина, Херсон


В Херсонской области пройдет масштабная газификация населенных пунктов. В настоящее время меньше трети домохозяйств подключены к газоснабжению, и над поставкой топлива и строительством сетей работает специальная группа правительства РФ.

Об этом в эфире «Соловьёв LIVE» сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Херсонской области пройдет масштабная газификация населенных пунктов. В настоящее время меньше трети домохозяйств...

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«У нас есть ещё и проблемы, например, которые остались нам по наследству: всего лишь 27% населённых пунктов газифицированы. Уже дано задание группе, которая отвечает за развитие и восстановление экономики Херсонщины, Минстрою Российской Федерации – и по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина разрабатывается проект по увеличению объёмов поставки газа со стороны Крыма и с другой стороны, и строительству уже не магистральных, а газопроводов среднего давления, которые будут обеспечивать газом все населённые пункты Херсонской области», – сообщил Сальдо.

В самой области обстановка стабилизируется. Аграрии начали весенние полевые работы, причем сельскохозяйственную технику опекают военные. По линии соприкосновения выстроены фортификационные заградительные сооружения. Одновременно на территории области организованы полноправные органы власти.

«Теперь мы уже не военно-гражданская администрация, как это было раньше, а сейчас мы являемся администрацией Херсонской области, – уточнил Сальдо. – В том числе работает правительство Херсонской области, которое с каждым днём наращивает объёмы работ, позволяющие жителям ощутить себя в безопасности. Под защитой военных аграрии делают все, чтобы обеспечить себя самих же продовольствием, мы уже много говорили о том, что Херсонская область в общем-то с голоду никогда не умрёт, потому что достаточно всего выращивается на её территории и в малых хозяйствах, и в больших. Но мы сможем, собственно говоря, обеспечить очень качественной сельскохозяйственной продукцией всю большую Россию».

Врио губернатора добавил, что идет проектирование нового города на Арабатской стрелке, и в проектно-изыскательских работах участвуют военные строители. Также идет проектирование будущей автомагистрали вокруг Азовского моря, которая соединит трассу «Таврида» с Херсонской, Запорожской областями и примкнет к Ростову.

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