Херсонская журналистка ответила на вопрос об угрозе сдачи города

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Из Херсона эвакуированы практически все местные жители и службы, но есть и отказавшиеся уезжать – те, кто надеется на захват города украинской армией.

Об этом в эфире «Комбат ТВ» заявила главный редактор издания «Херсонский Вестник new» Елена Шелестенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Практически все люди уже либо уехали из города сами, либо их централизованно вывезли. Город практически пустой. Накануне разговаривала с соседкой, которая там осталась. Она говорит: хожу по городу, как в первые дни войны, когда началась СВО, люди боялись выходить из дома, и улицы были пустые. Магазины закрыты, аптеки закрыты, практически всю документацию вывезли, закрыты банки, паспортные столы. Остались либо военные, либо пенсионеры, у которых по 8-10 кошек, которые не могут выехать. И, естественно, остались «ждуны». Я не знаю, что они ждут. Может, это недалёкие люди, которые не понимают, что, если вдруг в город войдут ВСУ, то они увидят настоящие убийства, мародёрства и всё остальное. И никто не будет спрашивать, ждали вы или не ждали. Мало того, практически все эти люди говорят на русском», – обратила внимание Шелестенко.

Она добавила, что значительная часть вины за разрушения в Херсоне лежит именно на местных заукраинцах.

«Получается, что наши «ждуны» по своей глупости или недалёкости отправляют в чат-боты координаты, куда потом прилетает. У нас половина города, старого города, центра, это памятники архитектуры, их нет, они разрушены, благодаря нашим местным жителям», – сказала Шелестенко.

По ее словам, оставшиеся в городе жители рискуют, так как все коммунальные службы эвакуированы.

«Я так понимаю, что вывезена вся аппаратура, все инструменты, все жители. То есть не будет работать газконтора, не будет работать облэнерго, горводоканал, и если будет какая-то авария, ремонтировать это будет некому. Всем настоятельно рекомендуют выехать».

Шелестенко выразила сомнение, что «город собираются сдать».

«Не похоже, потому что очень много военных заехало, и блокпосты не сняты», – рассказала журналист.